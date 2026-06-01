A házaspár akár 100 ezer font kártérítést is követel, és határozottan tagadja az összes állítást, amelyeket hamisnak, rosszindulatúnak és bizonyítatlannak neveznek: ám most a bokszvilág egykori sztárja újra nehéz pillanatok elé nézhet.

Bíróság elé kerülhet a sztárbokszoló, Amir Khan

Mi történik a a sztárbokszolóval?

Az ügy új fordulatot vett, miután a londoni felsőbíróságra benyújtott,

21 oldalas védekezési dokumentumban részletes állítások jelentek meg Amir Khan állítólagos viselkedéséről.

A dokumentum szerint a korábbi ökölvívó több nővel lépett kapcsolatba közösségi médián keresztül, és kéretlen intim fotókat is küldhetett nekik. Az egyik legsúlyosabb állítás szerint Khan egy nőt annak tudta nélkül rögzített egy intim együttlét során.

A nő ezt követően állítólag egy „agresszív” telefonhívást kapott a sportolótól. A védelem szerint Khan arra hivatkozott, hogy ha az eset nyilvánosságra kerülne, az veszélybe sodorná a családjáról szóló realityműsorát, a Meet the Khans-t.

Az iratok szerint Khan felesége is fenyegetéseket fogalmazhatott meg az ügyben. Egy másik nővel kapcsolatban az is szerepel a dokumentumban, hogy a bokszoló 2023-ban kezdett vele kommunikálni, majd állítólag 20 ezer fontot ígért neki. A nő azt állítja, hogy gyakori, késő esti üzeneteket kapott, amelyek szexuális célzásokat, külsejére vonatkozó megjegyzéseket és tolakodó kérdéseket tartalmaztak.

Az alperes, Faryaal Hussain ügyvédje, David Lemer szerint védence nem anyagi haszonszerzésből beszélt az ügyről, hanem közérdekből. A jogász úgy fogalmazott: az ügyben érintett nők állítólagos tapasztalatai

kiemelkedő közérdeklődésre tartanak számot”.

A rágalmazási ügyben az úgynevezett „igazságvédelemre” támaszkodnak, vagyis arra próbálnak hivatkozni, hogy a nyilvánosan elhangzott állítások lényegében igazak. Amennyiben perre kerül sor,

Amir Khan és felesége várhatóan tanúként is vallomást tehetnek a bíróság előtt.

A 2004-es olimpia ezüstérmese 2022-ben vonult vissza az aktív bokszolástól. Magánélete korábban is többször került a címlapokra: feleségével, akivel 2013-ban házasodtak össze, majd 2017-ben rövid időre különváltak, miután a sportolót több nővel való megcsalással vádolták. Még abban az évben kibékültek.