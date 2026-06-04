A csimpánztámadás túlélőjének, Dunia Sibomana-Rodrigueznek a hihetetlen története egyszerre szívszorító, hihetetlenül inspiráló és szinte filmszerű. Egy olyan életút, amelyben jelen van a halál, a túlélés, a fájdalom, a kitaszítottság, az újrakezdés, a szeretet, az örökbefogadás és végül a diadal.

A csimpánztámadás túlélőjének, Dunia Sibomana-Rodrigueznek egészen hihetetlen a története

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Hogyan élte túl a csimpánztámadást a kongói dzsungel gyermeke?

Dunia Sibomana a Kongói Demokratikus Köztársaságban született, egy olyan térségben, ahol a mindennapi életet gyakran erőszak, szegénység és fegyveres konfliktusok árnyékolják be. Saját visszaemlékezései szerint gyerekkorában a környék „háború sújtotta” volt, milíciák mozogtak a környéken, az emberek pedig folyamatos bizonytalanságban éltek.

A házunk sárból épült. Többnyire a földön aludtam. Ott a gyerekeknek nincs igazán lehetőségük. Sokan hajléktalanok lesznek, az utcán kötnek ki, vagy belépnek a milíciákba”

– mesélte. Hozzátette, édesanyját már egészen kisgyermekként elvesztette, édesapja pedig munkanélküli volt. A család szegénységben élt, Dunia és testvérei gyakran mezítláb játszottak a dzsungel szélén. Ez volt az ő világuk.

A fiú később úgy fogalmazott, hogy hatéves korára gyakorlatilag megtanult egyedül boldogulni. Senki sem sejthette azonban, hogy egy napsütéses délután örökre megváltoztatja az életét.

Dunia körülbelül hatéves volt, amikor testvérével, unokatestvérével és barátaival a dzsungel közelében játszottak, a Virunga Nemzeti Park környékén. Az események pontos részletei a mai napig nem teljesen tiszták, de az biztos, hogy a gyerekeket egy csapat csimpánz támadta meg.

„A csimpánzok egyszer csak előugrottak a semmiből” – emlékezett vissza. – „Sokkoló volt látni őket közvetlenül magam előtt. Nem volt időm reagálni.”

A csimpánzok halálra marcangolták Dunia egyik testvérét és az unokatestvérét. Ő maga súlyos sérüléseket szenvedett: letépték az ajkait, szétroncsolták az arcának nagy részét, megsérült a jobb füle, és elveszítette a bal kezének középső ujját is.

„Harcoltam velük, ütöttem őket. Akkor veszítettem el az ujjam” – mondta. A fiú később arra is emlékezett, hogy amikor magához tért, gyakorlatilag az arca lógott: „Amikor felébredtem a kórházban, nagyon féltem. Nem tudtam, hol vagyok. Meglepett, hogy még életben vagyok.”