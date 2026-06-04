A csimpánztámadás túlélőjének, Dunia Sibomana-Rodrigueznek a hihetetlen története egyszerre szívszorító, hihetetlenül inspiráló és szinte filmszerű. Egy olyan életút, amelyben jelen van a halál, a túlélés, a fájdalom, a kitaszítottság, az újrakezdés, a szeretet, az örökbefogadás és végül a diadal.
Hogyan élte túl a csimpánztámadást a kongói dzsungel gyermeke?
Dunia Sibomana a Kongói Demokratikus Köztársaságban született, egy olyan térségben, ahol a mindennapi életet gyakran erőszak, szegénység és fegyveres konfliktusok árnyékolják be. Saját visszaemlékezései szerint gyerekkorában a környék „háború sújtotta” volt, milíciák mozogtak a környéken, az emberek pedig folyamatos bizonytalanságban éltek.
A házunk sárból épült. Többnyire a földön aludtam. Ott a gyerekeknek nincs igazán lehetőségük. Sokan hajléktalanok lesznek, az utcán kötnek ki, vagy belépnek a milíciákba”
– mesélte. Hozzátette, édesanyját már egészen kisgyermekként elvesztette, édesapja pedig munkanélküli volt. A család szegénységben élt, Dunia és testvérei gyakran mezítláb játszottak a dzsungel szélén. Ez volt az ő világuk.
A fiú később úgy fogalmazott, hogy hatéves korára gyakorlatilag megtanult egyedül boldogulni. Senki sem sejthette azonban, hogy egy napsütéses délután örökre megváltoztatja az életét.
Dunia körülbelül hatéves volt, amikor testvérével, unokatestvérével és barátaival a dzsungel közelében játszottak, a Virunga Nemzeti Park környékén. Az események pontos részletei a mai napig nem teljesen tiszták, de az biztos, hogy a gyerekeket egy csapat csimpánz támadta meg.
„A csimpánzok egyszer csak előugrottak a semmiből” – emlékezett vissza. – „Sokkoló volt látni őket közvetlenül magam előtt. Nem volt időm reagálni.”
A csimpánzok halálra marcangolták Dunia egyik testvérét és az unokatestvérét. Ő maga súlyos sérüléseket szenvedett: letépték az ajkait, szétroncsolták az arcának nagy részét, megsérült a jobb füle, és elveszítette a bal kezének középső ujját is.
„Harcoltam velük, ütöttem őket. Akkor veszítettem el az ujjam” – mondta. A fiú később arra is emlékezett, hogy amikor magához tért, gyakorlatilag az arca lógott: „Amikor felébredtem a kórházban, nagyon féltem. Nem tudtam, hol vagyok. Meglepett, hogy még életben vagyok.”
A helyiek szerint, ha valakit vadállat támad meg azon a vidéken, nagyon kevesen élik túl. Duniát végül egy virungai parkőr találta meg eszméletlenül, aki látta, hogy a többi gyerek már halott, Dunia azonban még lélegzett. Felkapta, és rohanni kezdett vele a legközelebbi klinikára. Ott az orvosok csak minimális segítséget tudtak nyújtani. Megtisztították a sebeit és összevarrták az arcát, amennyire lehetett.
„Megmentették az életét, de az arcát már nem tudták megmenteni” – hangzott el később az egyik dokumentumfilmben.
A túlélés ára: a támadás után Dunia élete rémálommá vált
Felső és alsó ajkai nélkül nem tudott normálisan enni vagy beszélni. Az étel folyamatosan kifolyt a szájából, állandóan nyáladzott, rendkívül sokat fogyott: „Úgy kellett ennie, mint egy állatnak” – mesélte későbbi nevelőapja, Miguel Rodriguez. –
Fel kellett emelnie a fejét, hogy bent tartsa az ételt.”
Közben a környezetében sokan csúfolták és bántották külseje miatt: „Mindenféle neveken hívtak, rosszul bántak velem” – mondta egy ESPN-interjúban. A fiú visszahúzódóvá és félénkké vált. Sokan azt gondolták, innen már nincs visszaút. Dunia története azonban eljutott olyan emberekhez is, akik nem akarták annyiban hagyni a dolgot.
Egy Jeon Kim nevű férfi, aki a Virunga Fundnak dolgozott, hallott a kisfiúról, és kapcsolatba lépett az amerikai Smile Rescue Fund for Kids (Mosoly Mentőalap a Gyermekekért) alapítvánnyal, valamint a Stony Brook Gyerekkórház szakembereivel. A szervezet olyan gyermekeknek segít, akik szegény országokban élnek, és speciális arc- vagy koponyaműtétekre van szükségük.
Nyolcéves korában Dunia teljesen egyedül utazott az Egyesült Államokba. Akkor még csak szuahéliül beszélt, és otthon kellett hagynia az apját és a bátyját is. Az amerikai út azonban gyakorlatilag az életet jelentette számára.
Hogyan lehetett kibírni a műtétek poklát?
A kisfiút Alexander Dagum kezelte, aki a rekonstrukciós sebészet egyik specialistája volt. Az első műtét önmagában is elképesztően bonyolultnak számított. Az orvosok Dunia alkarjából emeltek ki egy bőr-, ideg-, ín- és vénadarabot, amelyből új ajkakat próbáltak kialakítani. A tervezett nyolcórás műtét végül tizennégy órán át tartott.
A komplikációk közben majdnem tragédiához vezettek: az egyik véna túl rövidnek bizonyult ahhoz, hogy elérje a nyaki vérellátást, ezért Dagumnak gyorsan egy második vénát kellett kivenni Dunia felkarjából. Az orvos mikroszkóp alatt varrta össze a vénákat és idegeket, versenyt futva az idővel, hogy az átültetett szövetek ne haljanak el.
„Nagyon boldogok vagyunk. Többet értünk el, mint amire számítottunk” – mondta később Dagum. A műtét után Dunia egy hétig altatásban maradt. A szobája tele volt plüssállatokkal és lufikkal, mellette pedig a Mosoly Mentőalap önkéntesei vigyáztak rá éjjel-nappal. A következő években összesen 14-16 komoly műtéten esett át. Szöveteket és izmokat ültettek át, új ajkakat építettek neki, próbálták helyreállítani az arc egyensúlyát és működését.
A műtéteket nehezítette, hogy Dunia még növésben volt, ráadásul erős keloidos hegesedés alakult ki nála. Ennek ellenére az eredmények elképesztőek voltak: újra tudott beszélni, enni és mosolyogni. Az egyik legmeghatóbb pillanat az volt, amikor a műtét után először tudott szívószállal levest inni.
Az első hócsata, új család: a kisfiú számára Amerika teljesen új világot jelentett
Amikor 2016 januárjában hatalmas hóvihar bénította meg az amerikai északkeleti partvidéket, a kórház egyik dolgozója, Michael West egy vödör havat vitt be Dunia szobájába, hogy a kisfiú ne maradjon ki az élményből: „Csuromvizes lettem, mert nagyon jól dobott hógolyóval” – mesélte nevetve West.
Dunia ekkor már angolul is kezdett tanulni. Az egyik első mondata állítólag ez volt: „Haza akarok menni! Ziggy!” Ziggy annak a családnak a kutyája volt, akik ideiglenesen befogadták őt. A műtétek után Dunia több amerikai családnál is élt ideiglenesen. Az egyik nyári napon Long Beach tengerpartján találkozott Miguel Rodriguezzel, a helyi birkózóprogram egyik edzőjével.
Miguel később úgy emlékezett vissza, hogy egy barátja szólt neki: „Gyere le a partra, meg kell ismerned ezt a fiút Afrikából. Majmok támadták meg. Megölték a családját.”
Miguel először azt hitte, rosszul hall. Amikor azonban meglátta Duniát, azonnal megérintette a története. A felesége, Marissa Rodriguez pedig rögtön beleszeretett a kisfiúba.
„Miguel hazajött, és azt mondta: beszélnünk kell. Elmesélte, kit ismert meg a parton. Aztán amikor én is találkoztam Duniával, csak annyit kérdeztem: hol kell aláírni?” – idézte fel Marissa.
A Rodriguez család végül örökbe fogadta Duniát. 2019-ben állandó amerikai tartózkodási engedélyt kapott.
Amikor Dunia először hallott a birkózásról, azt hitte, valamilyen utcai verekedésről van szó.: „Azt gondoltam, hogy ököllel harcolnak” – nevetett később.
Miguel Rodriguez azonban hamar meglátta benne a tehetséget. Dunia elképesztően atletikus volt: robbanékony, gyors, ösztönös mozgással rendelkezett. Az orvosok eleinte aggódtak, hogy az arca nem bírná a sportot. Féltek, hogy megsérülnek az új ajkai vagy a füle. Miguel ezért speciális maszkot adott neki, amelyet a birkózók viselnek sérülések esetén. Végül megkapta az engedélyt, az első versenyén pedig mindenki döbbenten figyelte.
„Olyan volt, mint egy energia bomba” – emlékeztek vissza az edzők. – „Az ellenfelei nem tudták, mit kezdjenek vele.” Miguel Rodriguez szerint Dunia a birkózásban találta meg önmagát: „A birkózás mentette meg az életét. Ezen keresztül talált identitást és önbizalmat.”
Dunia hihetetlen gyorsasággal fejlődött. Nyolcadikosként már felkerült a Long Beach Középiskola varsity (az amerikai az egyetemek, főiskolák vagy középiskolák első számú, legmagasabb szintű sportcsapatát jelenti) csapatába, ami rendkívül ritka New York államban. Eleinte ugyan volt néhány veresége, de az edzők hamar rájöttek, hogy valami különlegeset látnak.
Az igazi áttörést egy bizonyos Carlos Arango elleni mérkőzés hozta el. Arango az állam egyik legjobb birkózója volt, Dunia azonban 14-3-ra legyőzte.
„Akkor mindenkinek felnyílt a szeme” – mesélték az edzők. A fiú ezután megállíthatatlanná vált. A 2022-es New York állami bajnokságon Dunia egészen elképesztő menetelést mutatott be. Nem nézte a sorsolást, nem foglalkozott az ellenfelekkel: „Mindig csak a következő meccsre koncentráltam.”
A döntő előtt az edzői észrevették, hogy ellenfele gyakran hibázik felállás közben: felemeli a jobb lábát, amikor menekülne a földről. Erre külön gyakoroltak, a fináléban pontosan ez történt, Dunia azonnal ráment a fogásra. „Amikor megláttam, hogy felemeli a térdét, tudtam, hogy ez a győzelem” – mondta.
Néhány másodperccel később megszületett a leszorítás. A kongói fiú, akinek egykor azt sem jósolták, hogy életben marad, New York állam bajnoka lett. Ráadásul nyolcadik osztályosként. A lelátón minden korábbi nevelőcsaládja ott sírt örömében, Dunia pedig a győzelem után felrohant hozzájuk megölelni őket.
Soha életemben nem éreztem még ilyet”
– vallotta be.
Dunia később három állami bajnoki címet és országos bajnokságot is nyert. Ötszörös Nassau County-bajnok lett, megszerezte a National High School Coaches Association címét, és Amerika egyik legígéretesebb fiatal birkózójaként kezdték emlegetni. Közben a tanulásban is kiválóan teljesített: kitűnő tanuló lett, atletizált, focizott, futott, sőt még szörfözött is.
Orvosai szerint még mindig várnak rá újabb műtétek, de ma már teljesen más kihívásokkal kell szembenéznie: „Most már az a nehéz, hogy mikor tudom műteni, mert állandóan birkózóversenyre készül” – viccelődött Dagum doktor. Dunia végül ösztöndíjat kapott az Észak-Karolinai Egyetem (innen indult egy bizonyos kosárlegenda, Michael Jordan pályafutása is) birkózócsapatától. „Ez az álomiskolám” – mondta. – „Nagyon keményen dolgoztam ezért a lehetőségért. Amikor meglátogattam az egyetemet, azonnal otthon éreztem magam.”
Azt is hangsúlyozta, hogy semmit sem érhetett volna el a családja és az edzői nélkül: „Áldott vagyok, hogy ott tartok az életben, ahol most. Ne hagyd, hogy mások határozzák meg, ki vagy. Te írd meg a saját történeted.”
Dunia történetének talán ez a legfontosabb üzenete. A fiú, akit egykor csúfoltak a külseje miatt, aki nem tudott rendesen beszélni vagy enni, ma sportolóként, példaképként és motivációs ikonként él Amerikában.
Edzői szerint nincs benne semmi feladás: „Ha ismered a történetét, hogyan is adhatná fel?” – mondta egyik mestere. Miguel Rodriguez pedig úgy véli, Dunia küldetése az, hogy inspirálja az embereket. „Isten mindenkinek ad egy küldetést. Dunia küldetése az, hogy megváltoztassa a világot. Talán az egész történet legmeghatóbb mondata a fiatal birkózótól származik, amit talán érdemes egy életre elraktároznia mindenkinek: „Én Dunia Sibomana vagyok… és nincsenek szomorú történetek.”
Pedig minden oka meglenne arra, hogy tragédiaként tekintsen az életére. Ő azonban nem így tesz. Nem a támadás határozza meg őt. Nem a hegek. Nem a veszteségek. Hanem az, hogy túlélte. Hogy új életet épített. Hogy bajnok lett. Hogy képes volt szeretni, bízni és újra mosolyogni. És talán ezért olyan különleges az ő története. Mert Dunia Sibomana-Rodriguez nem egyszerűen túlélő, hanem élő bizonyítéka annak, hogy a legsötétebb mélységből is fel lehet állni.
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