A frankfurti torna darts csapat-világbajnokság nyitányán a Kovács Patrik, Székely Pál összeállítású páros az első meccsén szenzációsan teljesített, és könnyedén legyőzte a 16. helyen kiemelt finn csapatot az L csoportban, így az esti programban a magyarok ki-ki meccset játszanak a továbbjutásért az első találkozójukon szintén győztes norvégokkal.

Kovács Patrik remekül játszott a darts csapat-vb-n

Fotó: patriktheplaner/Facebook

Magyar siker a darts csapat-világbajnokságon

A tornán negyven ország párosa vesz részt, a négy legjobbat - Anglia, Skócia, Észak-Írország és Hollandia együttesét - kiemelték, a többi páros 12 hármas csoportban küzd a továbbjutásért, a legjobb 16 közé így az elsők kerülnek.