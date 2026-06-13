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A magyarok szereplése ugyan véget ért, de a norvégok elleni mérkőzésre így is sokáig emlékezni fogunk. A darts-csapatvilágbajnokságon Kovács Patrik és Székely Pál duója Finnország legyőzése után Norvégiát már nem tudta legyőzni a ki-ki meccsen, a magyarok számára ezzel véget ért az esemény.

Mint arról korábban beszámoltunk, Kovács Patrik és Székely Pál párosa győzelemmel kezdte a darts-csapatvilágbajnokságot, miután legyőzte Finnországot az L jelű csoportban, majd péntek este ki-ki meccset játszott Norvégia ellen a továbbjutásért.

Székely Páls és Kovács Patrik párosa a darts-csapatvilágbajnokságon
Székely Páls és Kovács Patrik párosa a darts-csapatvilágbajnokságon
Fotó: PDC Hungarian Fan Club

Magyar dartsost fütyülte a közönség

A frankfurti darts-csapatvilágbajnokságon végre valahára megtört a magyarok rossz sorozata, hiszen az elmúlt két évben egy csoportmeccset sem sikerült megnyerni, ehhez képest pénteken ez rögtön megdőlt a finnek legyőzésével. Kovács Patrik és Székely Pál parádés mérkőzést hoztak össze a 80,16-os körátlaggal, valamint veretlenül lejátszott négy leggel.

Ezután jöttek a norvégok, akik a finneket 4-3-ra verték, viszont hatalmas előnyt szereztek azzal, hogy ők kezdték a meccset.

Később kiderült, egyetlen brék sem született, a Magyar Nemzet pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a közönség sem volt mindig segítőkész. A negyedik leg végén Kovács kiszállózott, amikor a szurkolók sportszerűtlenül fütyülni a kezdtek. A magyar dartsos végül bedobta a duplát, majd kifordult a nézők felé és a következőt mondta.

Pofátokat befogjátok!”

Azonban a győzelemhez ez is kevésnek bizonyult, hiszen 3-3-as állásnál Cor Dekker és Kent Jöran Sivertsen párosa már a leg elején elhúzott, majd egymást felemelve ünnepelte meg a péntek esti sikert.

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