Mint arról korábban beszámoltunk, Kovács Patrik és Székely Pál párosa győzelemmel kezdte a darts-csapatvilágbajnokságot, miután legyőzte Finnországot az L jelű csoportban, majd péntek este ki-ki meccset játszott Norvégia ellen a továbbjutásért.
Magyar dartsost fütyülte a közönség
A frankfurti darts-csapatvilágbajnokságon végre valahára megtört a magyarok rossz sorozata, hiszen az elmúlt két évben egy csoportmeccset sem sikerült megnyerni, ehhez képest pénteken ez rögtön megdőlt a finnek legyőzésével. Kovács Patrik és Székely Pál parádés mérkőzést hoztak össze a 80,16-os körátlaggal, valamint veretlenül lejátszott négy leggel.
Ezután jöttek a norvégok, akik a finneket 4-3-ra verték, viszont hatalmas előnyt szereztek azzal, hogy ők kezdték a meccset.
Később kiderült, egyetlen brék sem született, a Magyar Nemzet pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a közönség sem volt mindig segítőkész. A negyedik leg végén Kovács kiszállózott, amikor a szurkolók sportszerűtlenül fütyülni a kezdtek. A magyar dartsos végül bedobta a duplát, majd kifordult a nézők felé és a következőt mondta.
Pofátokat befogjátok!”
Azonban a győzelemhez ez is kevésnek bizonyult, hiszen 3-3-as állásnál Cor Dekker és Kent Jöran Sivertsen párosa már a leg elején elhúzott, majd egymást felemelve ünnepelte meg a péntek esti sikert.
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