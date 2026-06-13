Mint arról korábban beszámoltunk, Kovács Patrik és Székely Pál párosa győzelemmel kezdte a darts-csapatvilágbajnokságot, miután legyőzte Finnországot az L jelű csoportban, majd péntek este ki-ki meccset játszott Norvégia ellen a továbbjutásért.

Székely Páls és Kovács Patrik párosa a darts-csapatvilágbajnokságon

Fotó: PDC Hungarian Fan Club

Magyar dartsost fütyülte a közönség

A frankfurti darts-csapatvilágbajnokságon végre valahára megtört a magyarok rossz sorozata, hiszen az elmúlt két évben egy csoportmeccset sem sikerült megnyerni, ehhez képest pénteken ez rögtön megdőlt a finnek legyőzésével. Kovács Patrik és Székely Pál parádés mérkőzést hoztak össze a 80,16-os körátlaggal, valamint veretlenül lejátszott négy leggel.

Ezután jöttek a norvégok, akik a finneket 4-3-ra verték, viszont hatalmas előnyt szereztek azzal, hogy ők kezdték a meccset.

Később kiderült, egyetlen brék sem született, a Magyar Nemzet pedig arra is felhívta a figyelmet, hogy a közönség sem volt mindig segítőkész. A negyedik leg végén Kovács kiszállózott, amikor a szurkolók sportszerűtlenül fütyülni a kezdtek. A magyar dartsos végül bedobta a duplát, majd kifordult a nézők felé és a következőt mondta.

Pofátokat befogjátok!”

Azonban a győzelemhez ez is kevésnek bizonyult, hiszen 3-3-as állásnál Cor Dekker és Kent Jöran Sivertsen párosa már a leg elején elhúzott, majd egymást felemelve ünnepelte meg a péntek esti sikert.

LANDMARK WIN FOR NORWAY! 🇳🇴



Look at those celebrations! 😂



Cor Dekker & Kent Sivertsen deny Hungary in a decider to steer Norway into the last 16 of the World Cup for the first time in a decade!



📺 https://t.co/YyBPPwoMK8#WCOD26 pic.twitter.com/5CU0cE1Rkn — PDC Darts (@OfficialPDC) June 12, 2026