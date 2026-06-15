A rendezvény előtt attól tartottak, hogy a Washington környékére jósolt viharok megzavarhatják a programot, ezért egy órával elhalasztották a kezdést. Végül egyetlen csepp eső sem esett. Az est főmérkőzésén az amerikai Justin Gaethje hatalmas meglepetésre legyőzte a korábban veretlen Ilia Topuriát, és megszerezte a könnyűsúly vitathatatlan UFC világbajnoki címét Donald Trump szeme láttára a UFC Freedom 250 néven rendezett gálán.

A UFC Donald Trump-féle gáláján látványból nem volt hiány

Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az UFC nagyot robbantott, de a politika sem maradt ki Donald Trump szülinapi eseményén

A beszámolók szerint a rendezvény hangulata sokszor inkább emlékeztetett politikai rendezvényre, mint sporteseményre. Trump és a UFC elnöke, Dana White katonai díszkíséret mellett érkezett a helyszínre. A Blue Angels és a Thunderbirds köteléke közös áthúzást hajtott végre a Fehér Ház felett, a himnusz alatt vadászgépek húztak el a helyszín felett, majd később egy B–1-es bombázó is elrepült a közönség fölött. A lelátókon, ahol többnyire egyenruhások foglaltak helyet, egész este a „USA! USA!” skandálás visszhangzott.

THIS SHOT 🤩 pic.twitter.com/c4kKTqpi19 — UFC on TNT Sports (@ufcontnt) June 15, 2026

Trump Dana White társaságában közvetlenül a ketrec mellett foglalt helyet. A bevonuló zenéket a United States Marine Band játszotta, a sportolók pedig magából a Fehér Házból érkeztek a küzdőtérre. Gaethje például az Ovális Irodából indult el a mérkőzésére, és a korábbi amerikai elnökök portréi mellett sétált végig az oktagonig.

A vendégek között ott volt Mark Zuckerberg, több kormánytag, külföldi diplomaták és Trump politikai szövetségesei is.

Az ünnepelt természetesen az első sorban ült

Fotó: EVAN VUCCI / POOL

Az est legnagyobb botránya Josh Hokit nevéhez fűződött. Miután a nehézsúlyú mérkőzésén kiütötte Derrick Lewist, Trumpnak adott át egy nyakláncot a ketrec mellett, majd interjújában előbb az elnököt és a vallást méltatta, végül azt állította: „Michelle Obama férfi”. A volt first ladyt célzó, évek óta terjedő összeesküvés-elmélet egyes nézők körében tapsot váltott ki, mások viszont értetlenül fogadták.

Politikai felhangokból egyébként sem volt hiány. Sean O’Malley és a kanadai Aiemann Zahabi mérkőzése alatt a nézők egy része azt skandálta, hogy „Kanada az 51. állam”, utalva Trump korábbi kijelentéseire. O’Malley végül technikai KO-val győzött. „Dana egy kib...ott gengszter” – mondta győzelme után a UFC elnökéről.

A hét mérkőzésből álló gála valamennyi összecsapása kiütéssel vagy technikai KO-val ért véget, ami példátlan a UFC 33 éves történetében.

A főszerep azonban Justin Gaethjéé volt. A 37 éves amerikai komoly esélytelennek számított a grúz-spanyol Topuria ellen, akit sokan a sportág legjobb harcosának tartanak súlycsoporttól függetlenül.