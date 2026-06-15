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Donald Trump 80. születésnapját és az amerikai függetlenség közelgő 250. évfordulóját egy példátlan eseménnyel ünnepelte: a Fehér Ház korábban már számos sporteseménynek adott otthont, de a déli gyepen most először rendeztek élő, profi sporteseményt. A helyszín, amely az elmúlt 250 évben elsősorban állami vacsoráknak, diplomáciai eseményeknek, húsvéti programoknak és elnöki ceremóniáknak adott otthont, ezúttal MMA-küzdelmek színtere lett, ugyanis UFC-gálát szerveztek Donald Trump előtt.

A rendezvény előtt attól tartottak, hogy a Washington környékére jósolt viharok megzavarhatják a programot, ezért egy órával elhalasztották a kezdést. Végül egyetlen csepp eső sem esett. Az est főmérkőzésén az amerikai Justin Gaethje hatalmas meglepetésre legyőzte a korábban veretlen Ilia Topuriát, és megszerezte a könnyűsúly vitathatatlan UFC világbajnoki címét Donald Trump szeme láttára a UFC Freedom 250 néven rendezett gálán.

A UFC Donald Trump-féle gáláján látványból nem volt hiány
A UFC Donald Trump-féle gáláján látványból nem volt hiány
Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az UFC nagyot robbantott, de a politika sem maradt ki Donald Trump szülinapi eseményén

A beszámolók szerint a rendezvény hangulata sokszor inkább emlékeztetett politikai rendezvényre, mint sporteseményre. Trump és a UFC elnöke, Dana White katonai díszkíséret mellett érkezett a helyszínre. A Blue Angels és a Thunderbirds köteléke közös áthúzást hajtott végre a Fehér Ház felett, a himnusz alatt vadászgépek húztak el a helyszín felett, majd később egy B–1-es bombázó is elrepült a közönség fölött. A lelátókon, ahol többnyire egyenruhások foglaltak helyet, egész este a „USA! USA!” skandálás visszhangzott.

Trump Dana White társaságában közvetlenül a ketrec mellett foglalt helyet. A bevonuló zenéket a United States Marine Band játszotta, a sportolók pedig magából a Fehér Házból érkeztek a küzdőtérre. Gaethje például az Ovális Irodából indult el a mérkőzésére, és a korábbi amerikai elnökök portréi mellett sétált végig az oktagonig.

A vendégek között ott volt Mark Zuckerberg, több kormánytag, külföldi diplomaták és Trump politikai szövetségesei is.

US President Donald Trump smiles as he sits next to US First Lady Melania Trump and UFC CEO Dana White while posing for a photo with other guests during UFC Freedom 250 on the South Lawn of the White House in Washington, DC, on June 15, 2026. (Photo by Evan Vucci / POOL / AFP)
Az ünnepelt természetesen az első sorban ült
Fotó: EVAN VUCCI / POOL

Az est legnagyobb botránya Josh Hokit nevéhez fűződött. Miután a nehézsúlyú mérkőzésén kiütötte Derrick Lewist, Trumpnak adott át egy nyakláncot a ketrec mellett, majd interjújában előbb az elnököt és a vallást méltatta, végül azt állította: „Michelle Obama férfi”. A volt first ladyt célzó, évek óta terjedő összeesküvés-elmélet egyes nézők körében tapsot váltott ki, mások viszont értetlenül fogadták.

Politikai felhangokból egyébként sem volt hiány. Sean O’Malley és a kanadai Aiemann Zahabi mérkőzése alatt a nézők egy része azt skandálta, hogy „Kanada az 51. állam”, utalva Trump korábbi kijelentéseire. O’Malley végül technikai KO-val győzött. „Dana egy kib...ott gengszter” – mondta győzelme után a UFC elnökéről.

A hét mérkőzésből álló gála valamennyi összecsapása kiütéssel vagy technikai KO-val ért véget, ami példátlan a UFC 33 éves történetében.

A főszerep azonban Justin Gaethjéé volt. A 37 éves amerikai komoly esélytelennek számított a grúz-spanyol Topuria ellen, akit sokan a sportág legjobb harcosának tartanak súlycsoporttól függetlenül.

WASHINGTON, DC - JUNE 14: Justin Gaethje walks through the Grand Foyer of the White House before his lightweight title bout against Ilia Topuria (not pictured) at the UFC Freedom 250 fights taking place on the South Lawn on June 14, 2026 in Washington, DC. President Donald Trump is hosting a series of Ulitmate Fight Championship matches on his 80th birthday, which the White House is calling "a once-in-a-generation celebration of the American fighting spirit. Jacquelyn Martin- Pool/Getty Images/AFP (Photo by POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
A Fehér Házból érkeztek a ringbe a sportolók
Fotó: POOL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Topuria az első menetekben dominált, több kemény testütéssel is megrendítette ellenfelét. A harmadik menetre azonban az ő arca is feldagadt és véres lett. A negyedik menet végére már alig látott, ezért az orvosi vizsgálat után a sarok feladta helyette a mérkőzést.

„Amerikából jöttem. Kétszázötven évvel ezelőtt sokkal nagyobb esélytelenek voltunk, mint hat az egyhez, mégis nézzék meg, hol tart ma ez az ország” – mondta győzelme után Gaethje. „Nagyon megszorongatott. Megroggyantott. Szétverte a májamat. De kitartottam” – mondta a győztes.

Topuria első vereségét szenvedte el profi karrierje során, miután addig mind a 18 mérkőzését megnyerte.

A társfőmérkőzésen Ciryl Gane véget vetett Alex Pereira álmának, hogy a UFC történetének első három különböző súlycsoportban bajnoki címet szerző harcosa legyen. A francia versenyző a második menetben állította meg ellenfelét az ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címért vívott összecsapáson. Pereira támadásba lendült, Gane azonban tökéletes időzítésű egyenessel eltalálta, amitől ellenfele a földre került. Bár Pereira még felállt, a francia azonnal rávetette magát, a bíró pedig beszüntette a mérkőzést. Gane így másodszor lett ideiglenes nehézsúlyú világbajnok. Ez volt az első mérkőzése azóta, hogy tavaly októberben Tom Aspinall ellen lépett ketrecbe. Az a találkozó érvénytelen eredménnyel zárult, miután Gane többször is szemen találta a brit bajnokot, aki emiatt nem tudta folytatni a küzdelmet. A francia most újra Aspinallt hívta ki.

WASHINGTON, DC - JUNE 14: Justin Gaethje of the United States shakes the hand of US President Donald Trump after defeating Ilia Topuria of Georgia in the UFC Lightweight Championship bout during UFC Freedom 250 at the White House on June 14, 2026 in Washington, DC. Chris Graythen/Getty Images/AFP (Photo by Chris Graythen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A hajnalba nyúló esemény végén tűzijáték világította be a Fehér Ház fölötti eget, miközben Trump személyesen gratulált az új bajnoknak és annak édesanyjának.


 

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