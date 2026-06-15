A rendezvény előtt attól tartottak, hogy a Washington környékére jósolt viharok megzavarhatják a programot, ezért egy órával elhalasztották a kezdést. Végül egyetlen csepp eső sem esett. Az est főmérkőzésén az amerikai Justin Gaethje hatalmas meglepetésre legyőzte a korábban veretlen Ilia Topuriát, és megszerezte a könnyűsúly vitathatatlan UFC világbajnoki címét Donald Trump szeme láttára a UFC Freedom 250 néven rendezett gálán.
Az UFC nagyot robbantott, de a politika sem maradt ki Donald Trump szülinapi eseményén
A beszámolók szerint a rendezvény hangulata sokszor inkább emlékeztetett politikai rendezvényre, mint sporteseményre. Trump és a UFC elnöke, Dana White katonai díszkíséret mellett érkezett a helyszínre. A Blue Angels és a Thunderbirds köteléke közös áthúzást hajtott végre a Fehér Ház felett, a himnusz alatt vadászgépek húztak el a helyszín felett, majd később egy B–1-es bombázó is elrepült a közönség fölött. A lelátókon, ahol többnyire egyenruhások foglaltak helyet, egész este a „USA! USA!” skandálás visszhangzott.
Trump Dana White társaságában közvetlenül a ketrec mellett foglalt helyet. A bevonuló zenéket a United States Marine Band játszotta, a sportolók pedig magából a Fehér Házból érkeztek a küzdőtérre. Gaethje például az Ovális Irodából indult el a mérkőzésére, és a korábbi amerikai elnökök portréi mellett sétált végig az oktagonig.
A vendégek között ott volt Mark Zuckerberg, több kormánytag, külföldi diplomaták és Trump politikai szövetségesei is.
Az est legnagyobb botránya Josh Hokit nevéhez fűződött. Miután a nehézsúlyú mérkőzésén kiütötte Derrick Lewist, Trumpnak adott át egy nyakláncot a ketrec mellett, majd interjújában előbb az elnököt és a vallást méltatta, végül azt állította: „Michelle Obama férfi”. A volt first ladyt célzó, évek óta terjedő összeesküvés-elmélet egyes nézők körében tapsot váltott ki, mások viszont értetlenül fogadták.
Politikai felhangokból egyébként sem volt hiány. Sean O’Malley és a kanadai Aiemann Zahabi mérkőzése alatt a nézők egy része azt skandálta, hogy „Kanada az 51. állam”, utalva Trump korábbi kijelentéseire. O’Malley végül technikai KO-val győzött. „Dana egy kib...ott gengszter” – mondta győzelme után a UFC elnökéről.
A hét mérkőzésből álló gála valamennyi összecsapása kiütéssel vagy technikai KO-val ért véget, ami példátlan a UFC 33 éves történetében.
A főszerep azonban Justin Gaethjéé volt. A 37 éves amerikai komoly esélytelennek számított a grúz-spanyol Topuria ellen, akit sokan a sportág legjobb harcosának tartanak súlycsoporttól függetlenül.
Topuria az első menetekben dominált, több kemény testütéssel is megrendítette ellenfelét. A harmadik menetre azonban az ő arca is feldagadt és véres lett. A negyedik menet végére már alig látott, ezért az orvosi vizsgálat után a sarok feladta helyette a mérkőzést.
„Amerikából jöttem. Kétszázötven évvel ezelőtt sokkal nagyobb esélytelenek voltunk, mint hat az egyhez, mégis nézzék meg, hol tart ma ez az ország” – mondta győzelme után Gaethje. „Nagyon megszorongatott. Megroggyantott. Szétverte a májamat. De kitartottam” – mondta a győztes.
Topuria első vereségét szenvedte el profi karrierje során, miután addig mind a 18 mérkőzését megnyerte.
A társfőmérkőzésen Ciryl Gane véget vetett Alex Pereira álmának, hogy a UFC történetének első három különböző súlycsoportban bajnoki címet szerző harcosa legyen. A francia versenyző a második menetben állította meg ellenfelét az ideiglenes nehézsúlyú világbajnoki címért vívott összecsapáson. Pereira támadásba lendült, Gane azonban tökéletes időzítésű egyenessel eltalálta, amitől ellenfele a földre került. Bár Pereira még felállt, a francia azonnal rávetette magát, a bíró pedig beszüntette a mérkőzést. Gane így másodszor lett ideiglenes nehézsúlyú világbajnok. Ez volt az első mérkőzése azóta, hogy tavaly októberben Tom Aspinall ellen lépett ketrecbe. Az a találkozó érvénytelen eredménnyel zárult, miután Gane többször is szemen találta a brit bajnokot, aki emiatt nem tudta folytatni a küzdelmet. A francia most újra Aspinallt hívta ki.
A hajnalba nyúló esemény végén tűzijáték világította be a Fehér Ház fölötti eget, miközben Trump személyesen gratulált az új bajnoknak és annak édesanyjának.