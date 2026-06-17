Az UFC ambiciózus „Freedom 250” rendezvénye, amelyet a Fehér Ház déli pázsitján tartottak, már a megrendezése előtt komoly biztonsági fenyegetéssel szembesült. Kash Patel, az FBI igazgatójának bejegyzése szerint az FBI és a bűnüldöző szervek tisztviselői sikeresen meghiúsítottak egy állítólagos merényletkísérletet, amelynek keretében robbanóanyaggal megrakott drónokat és mesterlövészeket vetettek volna be a déli pázsiton zajló rendezvény ellen. Az ügy nyomán öt személyt vettek őrizetbe, és a kedden nyilvánosságra hozott bírósági dokumentumok szerint a összeesküvők azt tervezték, hogy több drón segítségével támadják meg a rendezvény helyszíne közelében lévő épületeket, hogy pánikot és tömeges evakuálást váltsanak ki, miközben Donald Trump részt vesz az UFC Fehér Házbeli rendezvényén. A terv konkrétan az volt, hogy tömeges pánikot keltsenek, és a rendezvény résztvevőit a kijelölt tűzvonalakba tereljék, ahol a lesben álló mesterlövészek és rejtőzködő lövészek célba vehetik őket.

Donald Trump gratulál a fő mérkőzés győztesének az UFC gáláján

Fotó: CHRIS GRAYTHEN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Donald Trump is áldozatul eshetett lehetett volna a támadásnak

A letartóztatásokra reagálva azonban Dana White a TMZ-nek megerősítette, hogy a drónos és mesterlövészes merénylet nem volt az egyetlen fenyegetés, amelyet az FBI meghiúsított a rendezvény során. „Igen, ennél több is volt” – mondta az UFC vezérigazgatója a TMZ-nek. „És igen, én is képben voltam, miközben mindez valós időben zajlott. Ó, igen [volt még több is]. Figyelj, ez az a fajta esemény, ami előcsalogatja az őrülteket, érted, mire gondolok. Igen, ez teljesen normális dolog. Az FBI nagyon jó, úgy értem, ezek a srácok nagyon értik a dolgukat. Ezek a srácok hihetetlenek, igen. Figyelj, a valóság a következő. Vasárnap este nem volt biztonságosabb hely Amerikában, mint Washingtonban.”

Dana White nem részletezte a többi fenyegetés jellegét. A bűnüldöző szervek által meghiúsított nagyszabású merénylet kapcsán azonban öt, különböző államokból származó férfit letartóztattak, miközben a nyomozók legalább 19–23 további személyt keresnek, akik titkosított Signal-csevegésekben vettek részt, és aktívan megvitatták a logisztikai részleteket, a térképeket, a drónok bevetését és a mesterlövész-ellenes állásokat. A bírósági dokumentumok szerint az öt letartóztatottat többek között gyilkosság elkövetésére irányuló összeesküvéssel vádolták meg. Az egyik fő gyanúsított, Alvarez ellen benyújtott vádiratban az áll, hogy a Signal-csevegésben adott egyik válaszában Donald Trump elnököt, JD Vance alelnököt, Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnököt, Elon Muskot és több választott tisztségviselőt nevezett meg potenciális célpontként, bár közülük nem mindegyik vett részt az UFC Fehér Házban rendezett eseményen.