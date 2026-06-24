A legfrissebb információk szerint a sportoló a németországi gyaloglóversenyhez kapcsolódó vizsgálatok során bukott meg a doppingvizsgálaton, miután vér- és vizeletmintáiban EPO nyomait találták.

Újabb sötét fejezetéhez érkezett a doppingolással vádolt Alex Schwazer pályafutása

Fotó: DANIELE CIFALA / NurPhoto

A harmadik doppingügy jelenti a pályafutása végét?

A B-próbák jelenleg is elemzés alatt állnak, és amennyiben ezeket is megerősítik, Schwazer végleg búcsúzhat a versenyzéstől.

Az EPO (eritropoetin) a vörösvértestek számát növeli, ezzel jelentős teljesítményfokozó hatást biztosítva az állóképességi sportokban.

A szabályok szerint ismételt visszaesés esetén a sportoló akár életre szóló eltiltást is kaphat. Schwazer ugyanakkor határozottan tagadja, hogy szándékosan tiltott szert használt volna, de kijelentette: nem kíván tovább harcolni az ügyében.

„Ártatlan vagyok, de már

nem fogom megvédeni magam újra. Nincs hozzá energiám”

– mondta. „Nem vettem be semmit, de már nincs hitem a rendszerben.”

A korábbi olimpiai bajnok ugyanakkor azt is hozzátette, hogy nem kívánja tovább vitatni a rá kiszabott esetleges büntetést, mert mentálisan kimerült a hosszú évek óta húzódó ügyek miatt.

Schwazer neve nem először kerül a doppingbotrányok középpontjába. A 2008-as pekingi olimpián aranyérmet nyert, majd a 2012-es londoni játékok előtt már lebukott EPO-használattal, amit be is ismert. Akkor 45 hónapos eltiltást kapott.

Később, a 2016-os riói olimpia előtt ismét eltiltották, miután mikro-dózisú tesztoszteron használatát állapították meg, ami miatt nyolcéves eltiltás sújtotta második doppingvétsége után.

Bár egy olasz bíróság 2021-ben felmentette őt, arra hivatkozva, hogy bizonyítékok utalhatnak a minták manipulálására, a Sportdöntőbíróság (CAS) később mégis fenntartotta a szankciót.

Schwazer jelenleg úgy érzi, célzott támadások kereszttüzében áll, és már nem kíván további harcot folytatni.

Nem tudom, miért szálltak rám ennyire. És már nem is érdekel. Ha nyomoznék, csak tönkretenném magam”

– fogalmazott. „Ártatlan vagyok, de nem akarok több energiát pazarolni olyan küzdelmekre, amelyek lelkileg felemésztenek.”