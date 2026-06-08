Az 1912-es nyári olimpiai játékok stadionjában rendezték meg az egynapos stockholmi atlétikai versenyt. Armand Duplantis természetesen esélyesként indult hazai pályán, Svédországban. A legtöbben arra számítottak, hogy a rúdugrás legnagyobb sztárja újabb világcsúcsot ugrik, egy héttel az esküvője előtt azonban még a 6 métert sem tudta teljesíteni.
Lámpaláz vagy koncentrációhiány? Vereséggel hangolt esküvőjére Armand Duplantis
Az atlétika jelenlegi egyik legnagyobb csillaga legutóbb tavaly ugrott világcsúcsot. 2025 júniusában ugrotta meg először a 628 centiméteres magasságot, amelyet már Budapesten, Tokióban és Uppsalában is növelni tudott. Stockholmban azonban valami más volt. Duplantis hibával kezdett 560 centiméteren, a következő nekifutásra javított, majd az 580-at elsőre átugrotta. A 600 centis akadály következett, de ezen a napon az első két kísérletét elrontott: harmadik próbálkozásra emeltetett 605-re, azonban leverte a lécet.
Mindeközben riválisa, az ausztrál Kurtis Marschall harmadik próbálkozásra teljesítette az 590 centiméteres magasságot, így ő lett az első ember az amerikai Christopher Nielsen után, aki legyőzte Duplantist. A svéd csillag még 2023. július 21-én kapott ki Monacóban - azóta több, mint 1000 nap telt el és 41 versenyt nyert meg zsinórban.
A svéd közönség a meglepő vereség ellenére is megtapsolta Duplantist, aki elnézést kért és rövid, de frappáns magyarázatot adott teljesítményére. Polgári esküvője előtt egy héttel minden bizonnyal nem a rúdugrás és a versenyzés járt az olimpiai bajnok fejében.
Bocsánatot kérek mindenkitől, aki kilátogatott. Kicsit nehezen találom a szavakat. Nekem ez a legfontosabb verseny, és nem akarok veszíteni. Ugyanakkor hamarosan megházasodom, és most csak ez érdekel, úgyhogy nem tudok dühös lenni”
— mondta a világcsúcstartó Duplantis a versenyt követően.
A 26 éves amerikai-svéd atléta felidézett egy svéd mondást, amely szerint alaki vagy a játékban, vagy a szerelemben szerencsés, úgyhogy a kapcsolatára vonatkozóan a hazai vereségét akár jó jelnek is veheti.
„Nincsenek mentségeim, ma rosszul és egyenetlenül ugrottam, Kurtis pedig megérdemelten legyőzött” — ecsetelte.
Armand Duplantis ugyan már márciusban hivatalosan összeházasodott kedvesével, Desiré Inglanderrel, szombaton viszont Cannes-ban ünnepelnek együtt barátaikkal és családjaikkal. Duplantis szerdán már nem is versenyez Oslóban a Gyémánt Liga-állomáson, legközelebb majd június 28-án méretteti meg újra magát Párizsban.