Az 1912-es nyári olimpiai játékok stadionjában rendezték meg az egynapos stockholmi atlétikai versenyt. Armand Duplantis természetesen esélyesként indult hazai pályán, Svédországban. A legtöbben arra számítottak, hogy a rúdugrás legnagyobb sztárja újabb világcsúcsot ugrik, egy héttel az esküvője előtt azonban még a 6 métert sem tudta teljesíteni.

Lámpaláz vagy koncentrációhiány? Vereséggel hangolt esküvőjére Armand Duplantis

Fotó: JONATHAN NACKSTRAND / AFP

Lámpaláz vagy koncentrációhiány? Vereséggel hangolt esküvőjére Armand Duplantis

Az atlétika jelenlegi egyik legnagyobb csillaga legutóbb tavaly ugrott világcsúcsot. 2025 júniusában ugrotta meg először a 628 centiméteres magasságot, amelyet már Budapesten, Tokióban és Uppsalában is növelni tudott. Stockholmban azonban valami más volt. Duplantis hibával kezdett 560 centiméteren, a következő nekifutásra javított, majd az 580-at elsőre átugrotta. A 600 centis akadály következett, de ezen a napon az első két kísérletét elrontott: harmadik próbálkozásra emeltetett 605-re, azonban leverte a lécet.

Mindeközben riválisa, az ausztrál Kurtis Marschall harmadik próbálkozásra teljesítette az 590 centiméteres magasságot, így ő lett az első ember az amerikai Christopher Nielsen után, aki legyőzte Duplantist. A svéd csillag még 2023. július 21-én kapott ki Monacóban - azóta több, mint 1000 nap telt el és 41 versenyt nyert meg zsinórban.

A svéd közönség a meglepő vereség ellenére is megtapsolta Duplantist, aki elnézést kért és rövid, de frappáns magyarázatot adott teljesítményére. Polgári esküvője előtt egy héttel minden bizonnyal nem a rúdugrás és a versenyzés járt az olimpiai bajnok fejében.