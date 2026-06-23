Fábián Bettina szerint a probléma túlmutat az egyéni eseten, mivel nem először fordul elő, hogy versenyzők megbetegszenek vagy kórházi kezelésre szorulnak a setúbali viadal után. Ennek kapcsán bírálta a World Aquatics gyakorlatát, amely véleménye szerint nem kezeli kellő súllyal a vízminőség kérdését, noha a sportolók egészségének védelme elsődleges feladata lenne.

Fábián Bettina nem indul az Európa-bajnokságon

Fotó: Andrej Isakovic/Pool/AFP

Fábián Bettina nem hajlandó a Szajnában úszni

A háromszoros Európa-bajnok úszó hangsúlyozta: a versenyzők nem szeretnék tovább egészségüket kockáztatni, és elfogadhatatlannak tartják, hogy a nyílt vízi úszás rendszeresen vízminőségi botrányok kapcsán kerüljön a figyelem középpontjába. Kijelentette, hogy a párizsi olimpia során a Szajnában szerzett negatív tapasztalatai, az ott elszenvedett fertőzés, valamint a mostani megbetegedése miatt nem vállalja a részvételt a folyóban rendezendő következő nagy nemzetközi versenyeken.

A sportoló különösen azt kifogásolja, hogy az European Aquatics a 2026-os Európa-bajnokság nyílt vízi versenyeinek helyszínéül ismét a Szajnát jelölte ki. Fábián egyértelművé tette: egészségi kockázatok miatt nem hajlandó újra a folyóban versenyezni.

Az ügy ismét ráirányítja a figyelmet a nyílt vízi úszóversenyek vízminőségi és sportegészségügyi kérdéseire, amelyek az utóbbi években több nemzetközi esemény kapcsán is viták tárgyát képezték.