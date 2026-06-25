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A Ferencváros nyíltvízi úszója, Fábián Bettina élesen bírálta a nemzetközi úszószövetségek gyakorlatát, miután a portugáliai Setúbalban rendezett világkupa-versenyt követően súlyos rosszullét miatt kórházi kezelésre szorult. A Fradi sportolója szerint a nyíltvízi úszók egészsége továbbra sem kap kellő figyelmet a versenyrendezők és a sportág vezetői részéről.

Fábián Bettina a Fradi honlapjának adott interjúban elmondta, hogy a verseny után erős hányinger, kiszáradás és láz jelentkezett nála, ezért sürgősségi ellátásra volt szüksége. Állítása szerint nem egyedi esetről van szó.

A Fradi sportolója kőkemény üzenetet küldött az Európa-bajnokság előtt
A Fradi sportolója kőkemény üzenetet küldött az Európa-bajnokság előtt
Fotó: Emanuele Perrone/Getty Images

„Nagyon kiakasztó és kiábrándító ez az egész, hogy ilyen rövid időn belül két, ennyire botrányos helyzetbe kerültem, de nem csak én. Ezt muszáj elmondanom, hogy több mint 15 lány lett beteg, volt olyan, akit a portugál reptérről kellett mentővel kórházba szállítani, sokan oda kerültek a verseny után” – mondta Fábián Bettina, aki szerint a setúbali helyszín régóta problémás, korábban is előfordultak hasonló egészségügyi incidensek. 

A Fradi klasszisa kemény üzenetet küldött

A folyamatos problémák miatt egyre több versenyző követeli a vízminőség és a vízhőmérséklet szigorúbb ellenőrzését, valamint a sportolók bevonását a döntéshozatalba. Fábián úgy véli, a nemzetközi szervezetek nem kezelik megfelelő súllyal a sportolók jelzéseit.

Az ügyben több neves nyíltvízi úszó is támogatásáról biztosította a kezdeményezést, köztük Gregorio Paltrinieri, Florian Wellbrock, Sharon van Rouwendaal, valamint a párja, a szintén nyíltvizi úszó Betlehem Dávid. 

Dávidot is rosszul érintették ezek a komolytalan versenyszervezések, neki is ráment több versenye, hogy nem voltak biztonságosak a körülmények. Volt, hogy megfelelő vízhőmérsékletet mértek ugyan, de nem szabadott volna elindítani a viadalt. Neki is nagyon kezdett elege lenni a szövetségből, ő sem ért egyet azzal, hogy a 2024-es olimpia után idén újra a Szajnán akarják megrendezni a kontinensviadalt. Nyilván az European Aquatics más tészta, mint a World Aquatics, de nem akarunk hasonló helyzetbe kerülni” 

– folytatta a vb-bronzérmes sportoló. 

A versenyző a problémák mellett sporteredményeire is kitért: Setúbalban két ezüstérmet szerzett, és sikeresen tért vissza egy hosszú, közel nyolc hónapig elhúzódó sérülés után. A gerinc melletti idegbecsípődés hosszú időre hátráltatta felkészülését, de állapota mára rendeződött.

Fábián Bettina nemrég úgy fogalmazott, hogy a párizsi olimpia során a Szajnában szerzett negatív tapasztalatai, az ott elszenvedett fertőzés, valamint a mostani megbetegedése miatt nem vállalja a részvételt az Európa-bajnokságon. 

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A Fradiban úszó Fábián Bettina nem biztos, hogy indul az Európa-bajnokságon
Fábián Bettina lehet, hogy mégis ott lesz az Eb-n?
Fotó: Andrej Isakovic/Pool/AFP

Fábián Bettina hangsúlyozta, hogy továbbra is készül az augusztusi Európa-bajnokságra, ugyanakkor bízik benne, hogy a szervezők szükség esetén biztonságosabb helyszínre helyezik át a nyíltvízi versenyeket. 

Az események után pedig abszolút reális célunk lehet ez, ám ehhez az kell, hogy minél több úszó kiálljon mellettünk és adja hozzá a nevét, mert az nem fog menni, hogy 3-4 sportoló benyögi, hogy bojkottálni szeretne, a többi meg beugrik, mert ők nem félnek a víztől vagy nem kerültek még betegen a kórházba. Én készülni fogok az Eb-re, egy 5-6 napos verseny, négy távval a váltóval együtt. Ha minden kötél szakad akkor is el fogok indulni, ha kell, csak a váltóval, az ugyanis egy Fradi-váltó, mindig közel állt hozzám a váltó, a csapatért úszás” 

– tette hozzá Fábián Bettina, aki végezetül hangsúlyozta, hogy legrosszabb esetben program végén a váltóban fog elindulni, addigra úgyis ki fog derülni, ha bárkinek gondja van a Szajnában való úszással.

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