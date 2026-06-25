Fábián Bettina a Fradi honlapjának adott interjúban elmondta, hogy a verseny után erős hányinger, kiszáradás és láz jelentkezett nála, ezért sürgősségi ellátásra volt szüksége. Állítása szerint nem egyedi esetről van szó.

A Fradi sportolója kőkemény üzenetet küldött az Európa-bajnokság előtt

Fotó: Emanuele Perrone/Getty Images

„Nagyon kiakasztó és kiábrándító ez az egész, hogy ilyen rövid időn belül két, ennyire botrányos helyzetbe kerültem, de nem csak én. Ezt muszáj elmondanom, hogy több mint 15 lány lett beteg, volt olyan, akit a portugál reptérről kellett mentővel kórházba szállítani, sokan oda kerültek a verseny után” – mondta Fábián Bettina, aki szerint a setúbali helyszín régóta problémás, korábban is előfordultak hasonló egészségügyi incidensek.

A Fradi klasszisa kemény üzenetet küldött

A folyamatos problémák miatt egyre több versenyző követeli a vízminőség és a vízhőmérséklet szigorúbb ellenőrzését, valamint a sportolók bevonását a döntéshozatalba. Fábián úgy véli, a nemzetközi szervezetek nem kezelik megfelelő súllyal a sportolók jelzéseit.

Az ügyben több neves nyíltvízi úszó is támogatásáról biztosította a kezdeményezést, köztük Gregorio Paltrinieri, Florian Wellbrock, Sharon van Rouwendaal, valamint a párja, a szintén nyíltvizi úszó Betlehem Dávid.

Dávidot is rosszul érintették ezek a komolytalan versenyszervezések, neki is ráment több versenye, hogy nem voltak biztonságosak a körülmények. Volt, hogy megfelelő vízhőmérsékletet mértek ugyan, de nem szabadott volna elindítani a viadalt. Neki is nagyon kezdett elege lenni a szövetségből, ő sem ért egyet azzal, hogy a 2024-es olimpia után idén újra a Szajnán akarják megrendezni a kontinensviadalt. Nyilván az European Aquatics más tészta, mint a World Aquatics, de nem akarunk hasonló helyzetbe kerülni”

– folytatta a vb-bronzérmes sportoló.

A versenyző a problémák mellett sporteredményeire is kitért: Setúbalban két ezüstérmet szerzett, és sikeresen tért vissza egy hosszú, közel nyolc hónapig elhúzódó sérülés után. A gerinc melletti idegbecsípődés hosszú időre hátráltatta felkészülését, de állapota mára rendeződött.

Fábián Bettina nemrég úgy fogalmazott, hogy a párizsi olimpia során a Szajnában szerzett negatív tapasztalatai, az ott elszenvedett fertőzés, valamint a mostani megbetegedése miatt nem vállalja a részvételt az Európa-bajnokságon.