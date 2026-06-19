Az északír golfsztár, Rory McIlroy a Shinnecock Hills pálya negyedik szakaszán ütött egy pontatlan labdát a sűrű roughból.

Az északír golfsztár, Rory McIlroy semmit nem vett észre az esetből

Fotó: CLIFF HAWKINS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Mi történt a golfsztár labdájával?

A labda egy útról pattant tovább, majd a nézők közelében állt meg a fűben. Ekkor történt a váratlan jelenet: egy nő lehajolt, és rövid időre felvette – vagy legalábbis megérintette – McIlroy labdáját.

A körülötte álló szurkolók azonnal felismerték a helyzet súlyát, és

egyszerre kiáltották, hogy „Ne!”, ám már késő volt. A felvételen jól hallható, ahogy a tömeg döbbenten reagál a jelenetre, miközben McIlroy láthatóan semmit sem vesz észre az egészből.

Szerencsére a hatszoros major-győztes játékát nem befolyásolta az incidens, végül parral hozta a szakaszt, és az első napot egy ütéses mínuszban, 69-es körrel zárta. A közösségi médiában azonban elszabadultak az indulatok. Többen azt követelték, hogy a vétkes nézőt örökre tiltsák ki a golfversenyekről.

Ha valaki felvesz egy golflabdát egy golfversenyen, nemcsak ki kellene küldeni a helyszínről, hanem életre szóló eltiltást is érdemelne”

– írta egy felháborodott szurkoló.

Egy másik hozzászóló értetlenkedett: „Ki az, aki egy golfversenyen nem tudja, hogy nem szabad felvenni a játékban lévő labdát?”

Akadt olyan vélemény is, amely szerint a nő egyszerűen szuvenírnek nézte a labdát, hasonlóan ahhoz, ahogyan a baseballmeccseken szokás elkapni és hazavinni a lelátóra repülő labdákat.

A különös jelenet így végül nagyobb visszhangot kapott, mint McIlroy egyébként kifejezetten biztató nyitóköre, amely után az élmezőny közelében várhatja a folytatást a US Openen.