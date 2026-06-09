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Egészen elképesztő jelenetek játszódtak le a franciaországi Ronde de l’Oise kerékpárversenyen, ahol Jan-Willem van Schip ismét a szabályok miatt került bajba. A holland kerékpáros ezúttal nem egy bukás vagy egy látványos hajrá, hanem egy kizárás után lett a verseny legnagyobb sztorija.

A verseny negyedik, utolsó szakaszán zárták ki Van Schipet, a hivatalos indoklás szerint nem szabályos ruházat miatt. A velo.hu beszámolója szerint a holland kerékpáros nem fogadta el a döntést, és tovább akart haladni a mezőnnyel, ezért végül a francia csendőrség avatkozott közbe. 

Csendőr csapott le a holland kerékpárosra Fotó: Domestique
Csendőr csapott le a holland kerékpárosra
Fotó: Domestique

A holland kerékpáros nem akart kiszállni, a csendőrök léptek közbe

A spanyol AS beszámolója szerint Van Schipet azért zárták ki a Ronde de l’Oise zárónapján, mert nem szabályos felszerelésben versenyzett. Az ügy azért kapott különösen nagy figyelmet, mert a holland versenyző ruházata és testhelyzete első ránézésre bizarr látványt nyújtott, a közösségi oldalakon pedig sokan találgatni kezdtek, miért kellett ilyen keményen fellépni vele szemben.

A címben emlegetett meghökkentő részlet Van Schip különösnek tűnő ruházatára utalt, amely a képeken első pillantásra úgy nézett ki, mintha női melleket formázna a meze alatt. A magyarázat azonban a beszámolók szerint jóval prózaibb volt: a holland versenyző egy kulacsot tett a meze belső részébe, amelyből menet közben ivott is. A versenybírók ezt szabálytalannak minősítették, ezért zárták ki a Ronde de l’Oise zárószakaszán. Az ügy akkor fajult el, amikor Van Schip a döntés ellenére nem akarta elhagyni a versenyt, ezért végül a francia csendőrség állította meg.

Ekkor avatkozott be a francia csendőrség, amely végül megakadályozta, hogy Van Schip a mezőnnyel maradjon. A beszámolók alapján a jelenet kifejezetten szokatlan volt: a versenyzőt feltartóztatták, miközben a mezőny továbbhaladt.

Van Schip később a közösségi oldalán is reagált az esetre. A holland sportoló azt írta, jólesett neki, hogy a mezőny tagjai a hírek szerint a „Free Willem” rigmust skandálták, amikor őt megállították. Az ügy így már nemcsak egy kizárásról szólt, hanem arról is, hogy a versenyző és a szabályalkotók között egyre élesebb a konfliktus.

Nem először került összetűzésbe a szabályokkal

Jan-Willem van Schip neve az elmúlt időszakban többször is előkerült hasonló ügyekben. Korábban a Tour of Hollandon a kerékpárja, illetve annak beállítása miatt zárták ki, májusban pedig a Tour of Hellason került bajba, mert a versenybírók szerint tiltott pozícióban támaszkodott a kormányon.

A Cyclingnews korábbi beszámolója szerint Van Schip akkor nagyon keményen reagált, és arról beszélt, hogy nem érzi magát szívesen látottnak az országúti kerékpársportban. A 31 éves holland régóta kísérletezik szokatlan, aerodinamikus testhelyzetekkel és megoldásokkal, amelyek rendre vitát váltanak ki az UCI szabályai miatt.

Van Schip nem ismeretlen név a sportágban, hiszen pályakerékpárban is ért el komoly eredményeket. Az utóbbi időben azonban egyre többször nem a teljesítménye, hanem a szabályokkal kapcsolatos ügyei miatt kerül a hírekbe.

 

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