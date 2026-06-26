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75 éves korában elhunyt Horváth Tamás nemzetközi mester, a Csuti Antal Sakk Klub szakmai vezetője és a magyar férfi sakkválogatott korábbi szövetségi kapitánya. A Zalaegerszegen született Horváth Tamás egész életét a városhoz és a sakksporthoz kötötte.

Horváth Tamás versenyzőként már fiatalon kiemelkedő eredményeket ért el: háromszoros főiskolai magyar bajnok volt, főiskolai világbajnoki bronzérmet szerzett, 1979-ben nemzetközi mesteri címet kapott, míg legnagyobb csapatsikereként az 1983-as Európa-bajnoki bronzérmet tartják számon.

Horváth Tamás a magyar sakksport egyik meghatározó személyisége volt
Horváth Tamás a magyar sakksport egyik meghatározó személyisége volt
Fotó: ZH archívum

Meghalt Horváth Tamás, a zalai sakklegenda

Edzőként és sportvezetőként is maradandót alkotott. Két időszakban irányította a magyar férfiválogatottat, amelyet a 2014-es tromsöi sakkolimpián ezüstéremig vezetett. Hosszú éveken át töltött be vezető tisztségeket a Magyar Sakkszövetségben, emellett meghatározó szerepet vállalt a zalakarosi nemzetközi sakkversenyek szervezésében és a hazai sakkirodalom gazdagításában. Munkásságát 2021-ben Maróczy-díjjal ismerték el.

Horváth Tamás kulcsszerepet játszott a zalaegerszegi Csuti Antal Sakk Klub megalapításában és működtetésében. Kollégái és tanítványai elhivatott, segítőkész szakemberként, kiváló szervezőként és nagy tekintélyű sakkvezetőként emlékeznek rá. Személyét jól jellemzi, hogy Polgár Judit 2014-ben elsőként neki árulta el: a tromsöi olimpia lesz pályafutása utolsó világversenye. Halálával a magyar sakksport egyik meghatározó személyisége távozott.

 

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