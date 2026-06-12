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Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke látogatást tett az IRON Swimnél. Hosszú Katinka számára különösen érdekes lehetett a találkozás, hiszen Coventry nemcsak sportvezetőként, hanem egykori világklasszis úszóként is jól ismert név a medencék világában.

Hosszú Katinka és csapata rangos vendéget fogadott a Duna Arénában: Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke tett látogatást az IRON Swimnél. A találkozás sporttörténeti szempontból is különleges, hiszen Coventry korábban maga is világklasszis úszó volt, és Hosszúval egy olimpiai döntőben is rajthoz állt.

Hosszú Katinka Kirsty Coventry
Hosszú Katinka és Kirsty Coventry
Fotó: facebook.com/katinkahosszu

Hosszú Katinka egykori olimpiai ellenfele érkezett az IRON Swimhez

A két klasszis a 2016-os riói olimpián, 200 méter háton szerepelt ugyanabban a döntőben. Hosszú Katinka akkor ezüstérmet szerzett, míg a zimbabwei Coventry hatodikként zárt. Coventry pályafutása során két olimpiai aranyérmet nyert, majd visszavonulása után a sportvezetésben épített karriert, 2025-ben pedig történelmet írt azzal, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első női és első afrikai elnökévé választották.

Nemcsak protokolláris látogatás volt

Az IRON Swim beszámolója szerint Coventry látogatása kiemelkedő szakmai esemény volt a klub életében. Az egyesület bemutathatta szakmai filozófiáját, utánpótlás-nevelési szemléletét és azt az értékrendet, amelyre a program épül.

A klub hangsúlyozta: a fenntartható sportolói siker alapjának a magas szakmai színvonalat, a hosszú távú gondolkodást és a karakterépítést tartják. Coventry érdeklődése azért is fontos visszajelzés számukra, mert azt jelzi, hogy az IRON Swim munkája nemzetközi szinten is figyelmet kap. A találkozón nemcsak az IRON Swim mindennapi munkájáról, hanem a sport jövőjéről, az utánpótlás fejlesztéséről és a következő generációk szerepéről is egyeztettek.

Ezért járt Coventry Magyarországon

Kirsty Coventry nem véletlenül tartózkodott Magyarországon: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke az Európai Olimpiai Bizottság budapesti, 55. közgyűlésére érkezett, amelyet pénteken rendeztek meg a magyar fővárosban. A zimbabwei sportvezető a kongresszus után a Magyar Olimpiai Bizottság központjába is ellátogatott, ahol több korábbi magyar klasszissal, köztük Kovács Ágnessel és Szász Emesével is találkozott.

Coventry a sajtónak Budapest esetleges olimpiarendezési esélyeiről nem beszélhetett, azt viszont hangsúlyozta, hogy Magyarország kiváló házigazdája a nagy sporteseményeknek. Mint fogalmazott, nagyszerű érzés volt számára 2017 után újra Magyarországon lenni, és külön kiemelte: „A sport él és lélegzik a magyar társadalomban, amit mindig nagyszerű látni és átélni.”

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