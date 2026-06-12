Hosszú Katinka és csapata rangos vendéget fogadott a Duna Arénában: Kirsty Coventry, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke tett látogatást az IRON Swimnél. A találkozás sporttörténeti szempontból is különleges, hiszen Coventry korábban maga is világklasszis úszó volt, és Hosszúval egy olimpiai döntőben is rajthoz állt.

Hosszú Katinka és Kirsty Coventry

Fotó: facebook.com/katinkahosszu

Hosszú Katinka egykori olimpiai ellenfele érkezett az IRON Swimhez

A két klasszis a 2016-os riói olimpián, 200 méter háton szerepelt ugyanabban a döntőben. Hosszú Katinka akkor ezüstérmet szerzett, míg a zimbabwei Coventry hatodikként zárt. Coventry pályafutása során két olimpiai aranyérmet nyert, majd visszavonulása után a sportvezetésben épített karriert, 2025-ben pedig történelmet írt azzal, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság első női és első afrikai elnökévé választották.

Nemcsak protokolláris látogatás volt

Az IRON Swim beszámolója szerint Coventry látogatása kiemelkedő szakmai esemény volt a klub életében. Az egyesület bemutathatta szakmai filozófiáját, utánpótlás-nevelési szemléletét és azt az értékrendet, amelyre a program épül.

A klub hangsúlyozta: a fenntartható sportolói siker alapjának a magas szakmai színvonalat, a hosszú távú gondolkodást és a karakterépítést tartják. Coventry érdeklődése azért is fontos visszajelzés számukra, mert azt jelzi, hogy az IRON Swim munkája nemzetközi szinten is figyelmet kap. A találkozón nemcsak az IRON Swim mindennapi munkájáról, hanem a sport jövőjéről, az utánpótlás fejlesztéséről és a következő generációk szerepéről is egyeztettek.

Ezért járt Coventry Magyarországon

Kirsty Coventry nem véletlenül tartózkodott Magyarországon: a Nemzetközi Olimpiai Bizottság elnöke az Európai Olimpiai Bizottság budapesti, 55. közgyűlésére érkezett, amelyet pénteken rendeztek meg a magyar fővárosban. A zimbabwei sportvezető a kongresszus után a Magyar Olimpiai Bizottság központjába is ellátogatott, ahol több korábbi magyar klasszissal, köztük Kovács Ágnessel és Szász Emesével is találkozott.

Coventry a sajtónak Budapest esetleges olimpiarendezési esélyeiről nem beszélhetett, azt viszont hangsúlyozta, hogy Magyarország kiváló házigazdája a nagy sporteseményeknek. Mint fogalmazott, nagyszerű érzés volt számára 2017 után újra Magyarországon lenni, és külön kiemelte: „A sport él és lélegzik a magyar társadalomban, amit mindig nagyszerű látni és átélni.”