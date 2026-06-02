Kevés olyan sportoló létezik a történelemben, akinek neve egyszerre jelent olimpiai sikereket és hollywoodi legendát. Weissmüller János – nemzetközileg Johnny Weissmüller néven ismert – pontosan ilyen személyiség volt. A magyar származású úszó nemcsak a medencében írt történelmet, hanem a filmvásznon is halhatatlanná vált, amikor ő alakította minden idők legismertebb Tarzanját. Élete olyan fordulatokban bővelkedett, amelyek önmagukban is regénybe illenének. Napra pontosan 122 éve, 1904. június 2-án született a sportoló és színész ikon, jöjjön róla egy rövid portré.
Weissmüller János 1904. június 2-án született Szabadfaluban, a történelmi Magyar Királyság területén, a település ma Temesvár része, Romániában található. Születésekor Johann Peter Weißmüller néven anyakönyvezték, majd magyarul Jánosként keresztelték meg. Családja német ajkú bánsági sváb volt, és amikor a kis János még csecsemő volt, szülei az Egyesült Államokba emigráltak, ahol előbb Pennsylvaniában, majd Chicagóban telepedtek le. Gyermekkorában gyermekbénulásos megbetegedésen esett át, akkor az orvosa azt javasolta, hogy rendszeresen ússzon, mert ez segítheti a felépülését. A terápia azonban hamar szenvedéllyé vált, a kisfiú a Michigan-tó partján tanult meg úszni, és már fiatalon kitűnt rendkívüli tehetségével.
Az 1920-as években Weissmüller a világ legjobb úszójává nőtte ki magát. 1922-ben elsőként úszta le a 100 méteres gyorsúszást egy percen belül, ami akkoriban szinte elképzelhetetlen teljesítménynek számított. Később a 440 yardos gyorsúszásban is elsőként került öt perc alá. Pályafutása során összesen 67 világcsúcsot állított fel, és amatőr karrierjét gyakorlatilag veretlenül fejezte be. Sok szakértő ma is a 20. század egyik legnagyobb úszójának tartja. Az 1924-es párizsi olimpián három aranyérmet nyert: 100 méter gyorson, 400 méter gyorson és a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként. Emellett bronzérmet szerzett vízilabdában is. Négy évvel később, az amszterdami olimpián további két aranyérmet nyert, így összesen öt olimpiai arannyal és egy bronzzal zárta olimpiai pályafutását.
Weissmüller körül hosszú ideig vita folyt születési helyét illetően. Az amerikai sportvezetés számára fontos volt, hogy az Egyesült Államokat képviselhesse, ezért egy időben azt állították, hogy Pennsylvaniában született. Később azonban egyértelművé vált, hogy valóban a történelmi Magyarország területén látta meg a napvilágot. Az atlétikus alkatú, 190 centiméter magas sportoló hamar felkeltette a filmipar figyelmét. Az 1930-as évek elején Hollywood új Tarzant keresett Edgar Rice Burroughs népszerű regényeinek megfilmesítéséhez. Weissmüller tökéletes választásnak bizonyult: kiváló fizikum, sportos mozgás és természetes karizma jellemezte.
1932-ben mutatták be a „Tarzan, a majomember” című filmet, amely óriási sikert aratott. A közönség azonnal megszerette a dzsungel hősét, és Weissmüller neve világszerte ismertté vált, később összesen tizenkét Tarzan-filmben játszotta a szerepet, ami máig rekordnak számít a karakter történetében. A filmes történelem egyik legismertebb hangja a Tarzan-üvöltés, és a legtöbben azt hiszik, hogy egyszerűen Weissmüller hangját halljuk, valójában azonban a hangmérnökök különleges technikai trükkökkel manipulálták a felvételt. Az eredmény olyan ikonikus lett, hogy még ma is ezt az üvöltést utánozzák, amikor Tarzan szóba kerül.
Miután kiöregedett Tarzan szerepéből, Weissmüller nem tűnt el a vászonról. A negyvenes évek végétől a Jungle Jim-filmek főszereplője lett. Tizenhat mozifilmben és később televíziós sorozatokban is alakította a kalandort. Bár ezek a produkciók nem érték el a Tarzan-filmek sikerét, tovább erősítették népszerűségét. Weissmüller nemcsak a filmekben mentett életeket, 1927-ben, amikor egy kirándulóhajó felborult Chicago partjainál, a fiatal olimpiai bajnok a mentésben is részt vett. Beszámolók szerint tizenegy embert segített ki a vízből, bizonyítva, hogy bátorsága nem csupán a filmvásznon létezett.
Az 1970-es évektől egészségi állapota fokozatosan romlott, több stroke-ot is túlélt, végül Mexikóban, Acapulcóban telepedett le. 1984. január 20-án, 79 éves korában hunyt el, a temetésén saját kérésére háromszor is lejátszották a híres Tarzan-kiáltást, miközben koporsóját a sírba engedték. Ma Weissmüller János neve egyszerre jelképezi a sport és a szórakoztatóipar csúcsait. Olimpiai bajnokként forradalmasította az úszást, filmsztárként pedig generációk számára testesítette meg Tarzan alakját. Hollywoodi csillagot kapott a Hírességek Sétányán, bekerült a Nemzetközi Úszó Hírességek Csarnokába, és több mint negyven évvel halála után is őt tartják az „igazi” Tarzannak. Weissmüller története kivételes példája annak, hogyan válhat egy magyar földről indult fiú a sport és a filmművészet világtörténetének egyik legnagyobb ikonjává.