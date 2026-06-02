Kevés olyan sportoló létezik a történelemben, akinek neve egyszerre jelent olimpiai sikereket és hollywoodi legendát. Weissmüller János – nemzetközileg Johnny Weissmüller néven ismert – pontosan ilyen személyiség volt. A magyar származású úszó nemcsak a medencében írt történelmet, hanem a filmvásznon is halhatatlanná vált, amikor ő alakította minden idők legismertebb Tarzanját. Élete olyan fordulatokban bővelkedett, amelyek önmagukban is regénybe illenének. Napra pontosan 122 éve, 1904. június 2-án született a sportoló és színész ikon, jöjjön róla egy rövid portré.

122 éve született Johnny Weissmüller, a legendás Tarzan

Weissmüller János 1904. június 2-án született Szabadfaluban, a történelmi Magyar Királyság területén, a település ma Temesvár része, Romániában található. Születésekor Johann Peter Weißmüller néven anyakönyvezték, majd magyarul Jánosként keresztelték meg. Családja német ajkú bánsági sváb volt, és amikor a kis János még csecsemő volt, szülei az Egyesült Államokba emigráltak, ahol előbb Pennsylvaniában, majd Chicagóban telepedtek le. Gyermekkorában gyermekbénulásos megbetegedésen esett át, akkor az orvosa azt javasolta, hogy rendszeresen ússzon, mert ez segítheti a felépülését. A terápia azonban hamar szenvedéllyé vált, a kisfiú a Michigan-tó partján tanult meg úszni, és már fiatalon kitűnt rendkívüli tehetségével.

Az 1920-as években Weissmüller a világ legjobb úszójává nőtte ki magát. 1922-ben elsőként úszta le a 100 méteres gyorsúszást egy percen belül, ami akkoriban szinte elképzelhetetlen teljesítménynek számított. Később a 440 yardos gyorsúszásban is elsőként került öt perc alá. Pályafutása során összesen 67 világcsúcsot állított fel, és amatőr karrierjét gyakorlatilag veretlenül fejezte be. Sok szakértő ma is a 20. század egyik legnagyobb úszójának tartja. Az 1924-es párizsi olimpián három aranyérmet nyert: 100 méter gyorson, 400 méter gyorson és a 4×200 méteres gyorsváltó tagjaként. Emellett bronzérmet szerzett vízilabdában is. Négy évvel később, az amszterdami olimpián további két aranyérmet nyert, így összesen öt olimpiai arannyal és egy bronzzal zárta olimpiai pályafutását.