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Óriási magyar sportsiker volt Japánban. A magyar karate egyik kiemelkedő tehetsége, Lajos Patrik egy rangos versenyt nyert Tokióban.

Korábban már bejárta a magyar sportsajtót, hogy Lajtos Patrik a Shinkyokushin Karate Európa-bajnokságán a 90 kg-os súlycsoportban szerzett aranyérmet, ezzel Európa-bajnoki címet nyerve Magyarországnak. Lajtos a kimagasló eredményeinek köszönhetően meghívást kapott Japánba, a sportág fellegvárába és őshazájába, ahol júniusban a Tokyo Openen lépett tatamira Tokióban, mellett pedig a világ egyik legismertebb karate műhelyében, a legendás Tsukamoto Dojóban edzhet. Nos, a fiatal karatéka megnyerte a versenyt a nyár első hónapjának a végén, ami egészen elképesztő teljesítmény.

A magyar karate egyik büszkesége, Lajtos Patrik
A magyar karate egyik büszkesége, Lajtos Patrik
Fotó: Erőműhely Facebook-oldala

A karate őshazájában lett a magyar sportoló bajnok

Nem akármilyen eredmény ez, és még egy verseny vár itt a magyar sportolóra, akinek csak gratulálni lehet ehhez a győzelemhez, akárcsak a mestereinek és a felkészülését segítő karatékáknak is.

 

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