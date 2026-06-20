A magyar kardcsapat a fináléig vezető úton Svédországot, Spanyolországot, majd az előző világbajnok Olaszországot búcsúztatta. A döntő első szakaszában a román csapat került előnybe, az első kör végén 15-12-re vezetett. A magyarok azonban fokozatosan felzárkóztak: Szatmári András fontos találatokkal egyenlített, míg Szilágyi Áron több alkalommal is fordítani tudott asszóiban.

Szilágyi Áron ezúttal is remekelt a férfi kardcsapatban

Fotó: Fabrice Coffrini/AFP

Sorozatban harmadszor Európa-bajnok a férfi kardcsapat

A mérkőzés végig kiélezett maradt, egyik fél sem tudott jelentős előnyt kialakítani. A harmadik körben Szatmári határozott vívással fordított, majd az utolsó párharcban Rabb Krisztiánra hárult a befejezés feladata. A magyar kardozó higgadt teljesítménnyel őrizte meg az előnyt, és a döntő találatot is ő adta, ezzel biztosítva a magyar sikerét.

A győzelem értékét növeli, hogy a román válogatott végig agresszíven és eredményesen vívott, a találkozó pedig az utolsó akcióig nyitott maradt. A magyar csapat ugyanakkor ismét bizonyította mentális erejét és versenyhelyzetekben mutatott rutinját.

A férfi kardozók sikere a magyar küldöttség harmadik érmét jelentette az Európa-bajnokságon. Korábban Szatmári András egyéniben bronzérmet szerzett, míg Muhari Eszter a női párbajtőr egyéni versenyében állhatott fel a dobogó harmadik fokára. A csapatarany újabb bizonyítéka annak, hogy a magyar kardvívás továbbra is Európa élvonalába tartozik.