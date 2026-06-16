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Sok érdekes balesetet láttunk már a biciklisek között, de ez a mostani egészen különleges. Egy idős hölgy a mozgássérülteknek tervezett kismotorjával hajtott bele egy kerékpárversenybe, és okozott ezzel óriási balesetet.

Egy német kerékpárversenyt káoszba taszított, amikor egy mozgássérült-szkúteren ülő idős hölgy lassan haladva keresztezte a versenyzők útját, ami tömegkarambolt okozott, és a biciklisek a levegőbe repültek a kerékpárjukról – ezt mutatja egy megdöbbentő videó. Több mint 100 kerékpáros gyűlt össze vasárnap Európa minden tájáról a németországi Saarland Trofeo Juniors versenyen, hogy megküzdjenek a dobogó áhított helyeiért.

Óriási bukást okozott egy hölgy a kerékpárversenyen
Óriási bukást okozott egy hölgy a kerékpárversenyen
Fotó: DIRK WAEM / BELGA MAG

Nagyot buktak a kerékpárversenyen

Ahogy tekertek, néhányuk váratlan akadályba ütköztek, ugyanis megjelent a pályán egy idős hölgy és a robogója. A megdöbbent szemtanúk rögzítették azt a pillanatot, amikor a hölgy a robogójával kigurult a nézők tömegéből, és belehajtott a versenyzőkbe. Egy kerékpárosnak sikerült kikerülnie a robogó elejét, de a mögötte haladó már nem volt ilyen szerencsés. A férfi nekicsapódott a robogónak, alig elkerülve annak ügyetlen vezetőjét, és a levegőbe repült a kerékpárjáról. A videó szerint legalább négy másik versenyző is a földre zuhant a balesetben.

Az első áldozat, a holland kerékpáros Paul Vriesman a közösségi médiában közölte, hogy „nagyon csúnyának tűnő balesetbe” keveredett, de „viszonylag jól megúszta”. Vriesman, aki a versenyszezon elején egy másik szörnyű balesetben is részt vett, hozzátette, hogy „szavakkal nem tudja kifejezni, hogyan történhetett meg ilyesmi”. „Annyi kemény munka, és még egy újabb visszaesés” – zárta bejegyzését komoran.  A The Telegraph szerint csodával határos módon azok a kerékpárosok, akiket a száguldó robogó és az általa kiváltott láncreakció elsodort, súlyos sérülések nélkül megúszták az esetet. A versenyt végül a norvég Sindre Orholm-Lønseth nyerte. A holland Splinter van’t Hoff és a német Elias Wändel lett a második és a harmadik.

 

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