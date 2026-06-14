A korábbi Ultimate Fighting Championship (UFC) középsúlyú világbajnok, Khamzat Chimaev könnyedén elbánt a bajkeverő és brazil jiu-jitsu bajnok Dillon Danisszel a Real American Freestyle (RAF) debütálásán, a RAF 10 főmérkőzésén, amelyet a missouri állambeli St. Louis-i Chaifetz Arénában rendeztek. Chimaevnek kevesebb mint egy percbe telt, hogy Danist földre szorítsa, és ezt egy ügyes, de ritkán látott fogással tette meg.

Khamzat Chimaev a földön szinte verhetetlen

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Khamzat Chimaev nem ijed meg a balhés helyzetektől

A dráma azonban közvetlenül a befejezés után következett be, ahogy a lenti felvételen is jól látható. Ez nagyon hasonlított ahhoz a káoszhoz, ami akkor alakult ki, amikor Arman Tsarukyan verekedést provokált ki a Georgio Poullas elleni mérkőzésén az év elején. Természetesen Chimaev és Danis egész héten egymással vitatkoztak, így nem igazán meglepő, hogy egymásnak estek…

Chimaev sikeresen debütált a RAF-ban, és attól függően, hogy a szervezők úgy döntenek-e, hogy megbüntetik-e a mérkőzés utáni káosz miatt, rengeteg potenciális jövőbeli ellenfél várhat rá.