A magaslati edzőtáborból, a Bob Bowman-féle pokolból visszatérve visszatérő Kós Hubert a hétvégén Austinban állt rajtkőre, ahol naponta két számban is elindult. A Magyar Úszó Szövetség bejegyzése szerint az olimpiai bajnok vasárnap reggel, a 200 méter hát előfutamában 1:54.85-ös időt repesztett, ami jelenleg a világranglista élére repítette.

Kós Hubert a Bowman-féle pokolból visszatérve üzent a világnak.

Fotó: Derencsényi István / MÚSZ Facebook

Kós Hubert elképesztő üzenetet küldött a riválisoknak

A 200 méter háton az 1:55-ön belüli úszások már különösen komoly rangot jelentenek, Kósnak pedig pályafutása során már hatodszor sikerült ezt a határt áttörnie. Mindez azért is figyelemre méltó, mert a verseny inkább tesztjellegű volt, ráadásul a magyar klasszis egy rendkívül kemény edzőtábor után mutatta meg, milyen állapotban van.

A döntőben valamivel gyengébb, 1:55.62-es időt úszott, de így is magabiztosan győzött. A teljesítmény értékét tovább növeli, hogy mindössze 15 perccel korábban még 200 méter vegyesen versenyzett, ahol a második helyen végzett.

Nemcsak Kós teljesítménye adott okot az örömre: Pádár Nikolett 100 méter gyorson 55.02-es időt úszott, amellyel harmadikként ért célba. Ez a Magyar Úszó Szövetség szerint több mint biztató eredmény a párizsi Európa-bajnokság előtt.