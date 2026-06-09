Nem akármilyen visszajelzést kapott a nemzetközi úszóvilágból Kós Hubert. A Magyar Úszó Szövetség közösségi oldalának beszámolója szerint Michael Phelps az Instagramon reagált a magyar olimpiai bajnok hétvégi úszása után, és azt kérdezte: „Szerintetek mikor megy be 1:51.9 alá?”

Michael Phelps már várja Kós Hubert világcsúcsdöntését

Fotó: ORLANDO RAMIREZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Kós Hubert teljesítménye után már a világcsúcs a téma

A kérdés azért különösen beszédes, mert az 1:51.9 alatti idő a férfi 200 méteres hátúszás világcsúcsának megdöntését jelentené.

A rekordot Aaron Peirsol tartja 2009 óta 1:51.92-vel, vagyis Phelps felvetése egyértelműen arról szól, hogy Kós Hubert már azon a szinten jár, ahol a sportág legnagyobbjai sem csupán győzelmekről, hanem történelmi csúcstámadásról beszélnek vele kapcsolatban.

Kós Hubert az elmúlt években elképesztő fejlődésen ment keresztül. A magyar klasszis 2023-ban világbajnok lett 200 méter háton, majd 2024-ben Párizsban olimpiai bajnoki címet szerzett ugyanebben a számban. A 2025-ös szingapúri világbajnokságon pedig 1:53.19-es idővel újra aranyérmes lett, ráadásul egyéni csúcsot, magyar csúcsot és Európa-csúcsot is úszott.

Phelps kérdése sokat elárul Kós Hubert helyéről

Kós korábbi magyar rekordja 1:54.14 volt, ezt javította meg jelentősen a szingapúri világbajnoki döntőben. Az 1:53.19-es eredmény már egészen különleges szint: nemcsak a jelenlegi mezőnyben számít kiemelkedőnek, hanem minden idők legjobb 200 hátas úszásai közé is tartozik.

A két úszót szakmai kapcsolat is összeköti, hiszen Kós Hubert és Michael Phelps karrierjében is fontos szerepet játszik Bob Bowman. Az amerikai sztáredző Phelps legendás pályafutásának egyik kulcsfigurája volt, Kós pedig az Egyesült Államokban dolgozott vele, és látványos fejlődése is ehhez az időszakhoz köthető.

A férfi 200 méter hát világcsúcsa 2009 óta áll, vagyis az úszósport egyik legnehezebben megdönthető rekordjáról van szó. Kós Hubert jelenlegi legjobb ideje még több mint egy másodpercre van Peirsol 1:51.92-es csúcsától, de a magyar úszó fejlődési üteme miatt már egyáltalán nem tűnik túlzásnak, hogy a sportág legnagyobb alakjai is erről beszélnek.