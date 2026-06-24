A hivatalos Facebook-oldalán jelentette be a Magyar Atlétikai Szövetség, hogy életének 55. évében elhunyt Szabó Andrea, a nyolcvanas és kilencvenes évek kiváló gyaloglója.

A Magyar Atlétikai Szövetség beszámolt Szabó Andrea haláláról

Fotó: Magyar Atlétika Facebook-oldala

Gyászol a Magyar Atlétikai Szövetség

Szabó többszörös bajnok és válogatott volt, legnagyobb nemzetközi sikerét az IBV-n érte el, ahol bronzérmet szerzett. 5 000 méteres gyaloglásban 22:45.9, 10 kilométeren 46:58 perces egyéni csúcsot ért el. Fájó szívvel búcsúzik tőle egykori edzője, Tóth Sándor, egyesülete, a Békéscsabai Atlétikai Club teljes tagsága, valamint megannyi korábbi atlétatársa.

Korábban is hírt adtunk egy atlétikával kapcsolatos tragédiáról, még áprilisban, amikor 83 éves korában elhunyt Skoumal András szakedző, egyetemi adjunktus.