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Szomorú hírt tett közzé a magyar boksz társadalom. A Magyar Ökölvívók Szövetsége a hivatalos oldalán jelentette be, hogy elhunyt Szakos József.

Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 74. évében hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Szakos József mesteredző, a Magyar Ökölvívók Szövetségének korábbi főtitkára és szakmai igazgatója, Erdei Zsolt nevelőedzője -  számolt be a tragikus hírről a szövetség a saját oldalán.

Szakos Józsefet gyászolja a Magyar Ökölvívók Szövetsége
Szakos Józsefet gyászolja a Magyar Ökölvívók Szövetsége
Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

A Magyar Ökölvívók Szövetsége is gyászba borult

Az ökölvívó-mesteredző Szakos József tréneri pályafutásának meghatározó időszakát a KSI-ben töltötte. Erdei Zsolt nevelőedzője, akinek utóbb – már olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok klasszisként – még nyolc évig irányította a tréningjeit, szaktudásával hozzájárulva „Madár” profi ökölvívó-világbajnoki címéhez. Dolgozott a szövetség főtitkáraként és szakmai igazgatójaként is.

 

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