Mély megrendüléssel tudatjuk, hogy életének 74. évében hosszan tartó, méltósággal viselt betegség után elhunyt Szakos József mesteredző, a Magyar Ökölvívók Szövetségének korábbi főtitkára és szakmai igazgatója, Erdei Zsolt nevelőedzője - számolt be a tragikus hírről a szövetség a saját oldalán.

Szakos Józsefet gyászolja a Magyar Ökölvívók Szövetsége

Fotó: Magyar Ökölvívók Szövetsége

A Magyar Ökölvívók Szövetsége is gyászba borult

Az ökölvívó-mesteredző Szakos József tréneri pályafutásának meghatározó időszakát a KSI-ben töltötte. Erdei Zsolt nevelőedzője, akinek utóbb – már olimpiai bronzérmes, világ- és Európa-bajnok klasszisként – még nyolc évig irányította a tréningjeit, szaktudásával hozzájárulva „Madár” profi ökölvívó-világbajnoki címéhez. Dolgozott a szövetség főtitkáraként és szakmai igazgatójaként is.