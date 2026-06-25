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Emberfeletti teljesítményt nyújtott a Himaláján a korábbi magyar válogatott focista. Ferenczi István, az NB I-be idén visszajutó Vasas FC erőnléti edzője rendkívüli sportteljesítményt ért el az indiai Himalájában megrendezett The Hell Race – Great Himalayan magashegyi ultraversenyen. A kilencszeres magyar válogatott focista a második helyet szerezte meg a 217 kilométeres ultrafutó versenyen.

A rendkívül megterhelő verseny során a résztvevőknek 217 kilométeres távot kellett teljesíteniük, 2500 és 5000 méter közötti tengerszint feletti magasságban, miközben közel 8000 méternyi szintemelkedést kellett leküzdeniük. Az egykori magyar válogatott focista számára a kihívást tovább fokozta a szigorú, 45 órás szintidő, amely komoly fizikai és mentális terhelést jelent minden indulónak.

A korábbi magyar válogatott Ferenczi István (balra) és az ultrafutó Blaskó Mihály
A korábbi magyar válogatott Ferenczi István (balra) és a szintén kiemelkedő ultrafutó Blaskó Mihály
Fotó: The Hell Race/Facebook

Emberfeletti teljesítményt nyújtott a korábbi magyar válogatott focista

Ferenczi István ezt az extrém körülmények között zajló ultratávot 42 óra alatt teljesítette, amellyel a második helyen ért célba. Az eredmény önmagában is figyelemre méltó, hiszen az ilyen magashegyi ultraversenyek a világ legnehezebb állóképességi megmérettetései közé tartoznak.

A csakfoci.hu beszámolója szerint Ferenczi a célba érkezéskor is a Vasas mezét viselte, ami tovább erősítette a teljesítmény szimbolikus jelentőségét az angyalföldi klub és a magyar sport számára.

Ferenczi István Vasas-mezben hódította meg a Himaláját
Ferenczi István Vasas-mezben hódította meg a Himaláját 
Fotó: The Hell Race/Facebook

A portál emlékeztet rá, hogy Ferenczi Istvánnak nem ez volt az első elképesztő futása az elmúlt években. Hét évvel ezelőtt 135 kilométert futott az Ultrabalatonon, ugyanebben az évben pedig 10 és fél óra alatt teljesítette a Vértes turistautain rendezett, 82 kilométeres futóversenyt, valamint négy nap alatt 196 kilométert tett meg a Balaton Szupermaratonon. 2021-ben bőven a szintidőn belül teljesítette az Ultrabalatont, majd alig több mint 95 óra alatt célba ért az Athén-Spárta-Athén ultrafutó versenyen. 2023-ban egy 240 kilométeres futóversenyen diadalmaskodott. 

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