Michael Jackson ikonikus mozdulataival ünnepelt Arina Szabalenka, miután legyőzte a Rolnad Garroson Naomi Oszakát.

Michael Jackson ikonikus mozdulataival ünnepelt Arina Szabalenka

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Hogy került Michael Jackson a Roland Garrosra?

A párizsi salakpályás Grand Slam egyik legjobban várt női mérkőzésén

a világelső fehérorosz teniszező 7:5, 6:3-ra verte a korábbi világelső japán sztárt, és sorozatban negyedszer jutott be a legjobb nyolc játékosa közé a Roland Garroson.

A Philippe Chatrier centerpályán rendezett hétfő esti rangadó nemcsak a teniszről szólt, hanem a stílusról és a látványról is. A torna két legextravagánsabb női játékosa csapott össze: Szabalenka dizájner ékszerekben – gyémánt- és gránátköves nyakláncokkal, hozzá illő fülbevalókkal – lépett pályára, míg Naomi Oszaka az Eiffel-torony ihlette aranyszínű, csillogó ruhájával hívta fel magára a figyelmet.

Oszaka búcsúzott

Fotó: MUSTAFA YALCIN / ANADOLU

A divatos összeállítás azonban ezúttal nem párosult eredményességgel Oszaka számára. A japán játékos nehezen találta meg a ritmust a salakon, Szabalenka pedig agresszív játékával és hatékony szerváival folyamatos nyomás alatt tartotta ellenfelét.

A találkozó mindössze 87 percig tartott, ami újra témát adhat azoknak a kritikusoknak, akik szerint a női mérkőzések kevésbé alkalmasak az esti, kiemelt idősávra. Pedig már önmagában is ritkaságszámba ment az összecsapás: a Roland Garros centerpályáján eddig megrendezett 64 esti mérkőzésből ez mindössze az ötödik volt, amelyen női játékosok szerepeltek.

A mérkőzés után azonban a show még nem ért véget. Szabalenka látványosan ünnepelte a győzelmet: Michael Jackson ikonikus moonwalkját idézte meg a vörös salakon, illetve a Thriller dallamaira táncolt a közönség előtt.

„Naomi fantasztikus játékos, mindig kemény csatákat vívunk egymással, nagyon agresszíven teniszezik” – mondta a világelső a meccs után. „Örülök annak, ahogyan szerváltam, és hogy vissza tudtam helyezni rá a nyomást.”

Szabalenka külön kiemelte az esti hangulatot is, hiszen pályafutása során először játszhatott a Roland Garros esti programjában.

Elképesztő érzés volt előttetek játszani. Ez volt az első esti meccsem itt, és szeretném folytatni. Ki tudja, mi jöhet még? Köszönöm mindenkinek a fantasztikus atmoszférát”

– fogalmazott.