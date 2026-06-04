A hosszú kihagyás után visszatérő Milák Kristóf egyelőre nem erőlteti régi fő számát, a 200 pillangót, ezért az áprilisi úszó ob-n ebben az úszásfajtában „csak” 100 és 50 méteres távon lett aranyérmes. Utóbbi azért is lehet különösen érdekes, mivel ez a szám a 2028-as Los Angeles-i ötkarikás játékon először kerül be a versenyprogramba.

Nicholas Santos Milák Kristóf riválisa lehet 2028-ban

Fotó: WILLIAM WEST / AFP

Milák az országos bajnokságon nagyot villantott 50 pillangón, hiszen legyőzte az addig egyeduralkodónak mondható Szabó Szebasztiánt, így az újabb magyar olimpiai éremszerzés esélye megnőtt 2028-ra.

Milák Kristóf 48 éves riválist kaphat

Nicholas Santost nem kell bemutatni senkinek. A brazilok ásza rövid pályán hatszoros világbajnoknak mondhatja magát, nagy medencében pedig négy vb-érmet szerzett, ám amikor meghallotta, hogy az 50 pillangó ott lesz a 2028-as Los Angeles-i olimpia listáján, akkor bejelentette visszatérését.

A most 46 éves Santos az ötkarikás játékokon már 48 lesz, 2022-ben vonult vissza egykori világcsúcstartóként, de fontos megjegyezni, hogy 21,75-ös idejénél azóta húsz alkalommal is jobbat úsztak.

„Még sok mindenen kell változtatnom és több időt kell az edzésre fordítanom – idézte Santost a Magyar Nemzet. – Nyolc hétnyi intenzív felkészülésem volt, majd a Maria Lenk Trophy után egy hetet töltöttem edzéssel Barcelonában. Az, hogy két fontos versenyen is sikerült dobogós helyezést elérnem, nagyon kell ahhoz, hogy visszatérjek a megfelelő ritmusba. Ha valaki néhány hete azt mondja nekem, hogy dobogós leszek Barcelonában, nem hiszem el. Hamarosan újra az aranyérmekért fogok küzdeni, csak időt kell adnom magamnak” − tette hozzá a brazil, aki az említett Maria Lenk Trophyn 23,19-et, míg Spanyolországban 23,31-gyet úszott.

Santos nincs messze Milák idejétől

Mint ismert, a magyar úszó 23,03-as eredménnyel lett országos bajnok két hónapja, vagyis Santos egyáltalán nem indult/folytatta reménytelen helyzetből. Amennyiben elindulna a 2028-as játékokon, úgy ET Jones után ő lenne a második legidősebb úszó, de mivel ez 1900-ban történt, így joggal jelenthetjük ki, hogy ehhez foghatót még ember nem látott.