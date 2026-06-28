A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf 22.86 másodperces idővel ért célbe, ezzel jelentősen megjavította pályafutása legjobb idejét (23.03), amelyet áprilisban a soproni országos bajnokságon úszott.

A kétszeres olimpiai bajnok Milák Kristóf remekelt Rómában

Fotó: Jonathan Nackstrand/AFP

A számot a svájciak kiváló sprintere, Noé Ponti nyerte 22.73-as idővel.

Milák Kristóf egyéni csúcsot úszott Rómában

Milák Kristóf a római verseny mindhárom napján dobogóra állhatott: pénteken 100 pillén végzett az első helyen, szombaton harmadik lett 100 gyorson, most pedig ezüstérmet nyert 50 pillén.

Budapesti Honvéd klasszisán kívül dobogóra állhatott és egyaránt harmadik lett 200 méter háton Molnár Dóra (2:13.67), ugyanebben a számban a férfiaknál Kovács Benedek (1:57.76), valamint 200 méter vegyesen Török Dominik (1:59.63).