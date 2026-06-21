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A magyar küldöttség négy érmet szerzett a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. Muhari Eszter két medállal járult hozzá a sikerekhez.

Ezüstérmet szerzett vasárnap a Muhari Eszter, Büki Lili, Nagy Blanka, Borsody Emma összeállítású magyar női párbajtőrcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokság zárónapján, Antonyban. A válogatott a spanyolokon, az oroszokon és az olaszokon keresztül jutott el a döntőig, ahol a házigazdák világbajnok alakulatával került szembe.

Muhari Eszter két éremmel zárta az Eb-t
Muhari Eszter két éremmel zárta az Eb-t Fotó: Hunfencing.hu/Bizzi Team

Muhari Eszter két érmet szerzett

Sokáig az ellenfél vezetett, de a közepén Muhari 10-1-es asszóval fordított, majd a folytatásban megint a hazaiak álltak jobban. Muhari Eszter és a párizsi olimpia elődöntőjében őt legyőző Auriane Mallo-Breton asszóján dőlt el az Eb-aranyérem sorsa. A magyar párbajtőröző remekül küzdött, az utolsó perc kezdetén feljött egy találatra (30-31), többszörös Eb-győztes ellenfele viszont nem engedte őt egyenlíteni: Franciaország a hajrábeli sok együttes találat után végül 42-36-ra nyert - írja a Magyar Nemzet.

A magyar női párbajtőregyüttes legutóbb két éve, Bázelben nyert érmet Európa-bajnokságon, akkor is ezüstöt.

A női párbajtőrözők a magyar küldöttség negyedik dobogós helyezését szerezték Antonyban. Előzőleg harmadik lett a kardozó Szatmári András és Muhari Eszter, illetve a Szilágyi Áron, Szatmári, Rabb Krisztián, Dallos Benedek alkotta férfi kardegyüttes győzni tudott.

 

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