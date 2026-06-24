A napokban megrázó tragédia történt a magyar sportéletben: a 32 éves Európa-bajnoki ezüstérmes Németh Zsanett szófiai otthonának 11. emeletéről zuhant a mélybe. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, a sajtóértesülések és a nyomozás jelenlegi állása szerint öngyilkosságot gyanítanak. A hírek szerint a kiváló birkózó az elmúlt időszakban súlyos depresszióval küzdött, emiatt szakember segítségét is kérte. Az egykori kiváló sportolótól barátja és korábbi pályatársa, Nyikos Veronika is megható bejegyzésben búcsúzott. Posztjából kiderült, hogy alig egy hónappal ezelőtt még semmi sem utalt arra, milyen nehéz időszakon mehetett keresztül a barátja.

Meghatóan búcsúzott Németh Zsanett-től egykori pályatársa

Fotó: MBSZ-montázs

Meghatóan búcsúzott Németh Zsanett-től egykori pályatársa

Veronika és Zsanett ugyan különböző klubokban nevelkedtek, mégis szoros kapcsolat alakult ki közöttük. Jól ismerték egymást, hiszen ugyanabban a sportágban, azonos súlycsoportban (76 kg) versenyeztek, válogatott kerettagként pedig rendszeresen találkoztak edzőtáborokban és a nemzeti csapat programjain. Éppen ezért érte különösen fájdalmasan Nyikos Veronikát egykori barátja tragikus halála. Bejegyzéséből az is kiderült, hogy Zsanett két nappal korábban még kereste őt telefonon, ám akkor nem tudta felvenni. Most pedig hiába hívná vissza, erre már soha nem lesz lehetősége.

Hívnak reggel, hogy már nem vagy. Azt mondtam ez nem történhet meg…lehetetlen…hülyeség az egész! 1 hónapja itthon voltál. Leültünk és vagy 1 órát beszéltünk meg röhögtünk. Nem mondtad, hogy baj van… Aztán 2 napja hívtál és írtál…de nem hívtalak vissza. Úgy voltam vele, hogy ráér, úgyis mindig beszélünk. Ma hívtalak, mostmár Te nem veszed fel… Miközben annyiszor hívtalak, észrevettem, hogy csak a Te neved mellett van angyalka a telefonomban. Érdekes. Példakép, szomszéd, barát. Egyszerűen felfoghatatlan.

- írta a bejegyzésben Veronika.

Németh Zsanett nemrég a CSKA Szófia női birkózócsapatához igazolt, ráadásul a klub kifizette volna azt a 10 ezer svájci frankos díjat, mely által bolgár színekben indulhatott volna a világ- és Európa-bajnokságokon. A veszprémi születésű Németh Zsanett 2017-ben Eb-ezüstérmet szerzett az újvidéki Európa-bajnokságon, a 2019-es bukaresti kontinenstornán bronzérmes volt. Legjobb felnőtt világbajnoki szereplését 2018-ban a budapesti Papp László Arénában produkálta, ahol remek birkózással az elődöntőig jutott, ott pedig egyenrangú partnere volt a törökök címvédőjének, Yasemin Adarnak, egészen addig, amíg a térde meg nem sérült, ami miatt a másnapi bronzmérkőzésen nem léphetett szőnyegre és az ötödik lett. A magyar birkózó 2023-ban bejelentette, hogy a továbbiakban Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken.