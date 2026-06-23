A bolgár dnes.bg azt írja, hogy Németh Zsanett kedden reggelt vesztette életét, miután lezuhant a sportolók számára fenntartott lakóépület 11. emeletéről a szófiai „Diana” sportközpontban. Az információt a szófiai rendőr-főkapitányság (SDVR) forrásai is megerősítették.

Németh Zsanett (jobbra) a 2017-es újvidéki Európa-bajnokságon

Fotó: Omer Urer/Anadolu Agency/Getty Images

A nyomozók jelenlegi feltételezése szerint öngyilkosság történhetett, amelynek hátterében egy szerelmi konfliktus állhatott egy másik sportolónővel, aki a válogatott és ugyanazon klub tagja, ahol Németh is edzett.

Németh Zsanett tragikus körülmények között hunyt el

Németh Zsanett nemrég a CSKA Szófia női birkózócsapatához igazolt, ráadásul a klub kifizette volna azt a 10 ezer svájci frankos díjat, mely által bolgár színekben indulhatott volna a világ- és Európa-bajnokságokon.

A veszprémi születésű Németh Zsanett 2017-ben Eb-ezüstérmet szerzett az újvédi Európa-bajnokságon, a 2019-es bukaresti kontinenstornán bronzérmes volt. Legjobb felnőtt világbajnoki szereplését 2018-ban a budapesti Papp László Arénában produkálta, ahol remek birkózással az elődöntőig jutott, ott pedig egyenrangú partnere volt a törökök címvédőjének, Yasemin Adarnak, egészen addig, amíg a térde meg nem sérült, ami miatt a másnapi bronzmérkőzésen nem léphetett szőnyegre és az ötödik lett.

A magyar birkózó 2023-ban bejelentette, hogy a továbbiakban Bulgáriát szeretné képviselni a versenyeken.

Németh Zsanett Bulgáriában női birkózás egyik meghatározó alakjának számított. Nemrég újabb országos bajnoki címet szerzett a 76 kilogrammos súlycsoportban. Egy ideje már a CSKA színeiben versenyzett, és bolgár állampolgársággal is rendelkezett.

A versenyekre való felkészülés során a válogatott női birkózókkal együtt edzett, köztük a világbajnok Bilyana Dudovával is. A két sportoló csapattárs volt a CSKA-ban, és ugyanabban a szobában laktak a „Diana” sportközpont 11. emeletén, ahonnan a tragikus baleset történt.

A beszámolók szerint Németh az utóbbi napokban súlyos depresszióval küzdött, és pszichológushoz is járt.