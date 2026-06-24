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A Nemzetközi Olimpiai Bizottság történelmi döntést hozott. A NOB kimondta, hogy minden olimpikon pénzdíjat kap az ötkarikás játékokon való indulásért.

Fürjes Balázs számolt be róla a saját Facebook-oldalán, hogy a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) 146. ülésén történelmi döntés született - a 2026-os milánói-cortinai téli olimpiával kezdve minden olimpikon, aki rajthoz áll, részt vesz, elindul a téli vagy nyári játékokon, 10 ezer amerikai dollárt (mostani árfolyamon több mint 3 millió forintot) kap a NOB-tól elismerésként az olimpiai részvételért. 

A NOB fontos döntést hozott
A NOB fontos döntést hozott
Fotó: FABRICE COFFRINI / AFP

A NOB döntése nagyon fontos mindenkinek

Ez az elismerés minden más felkészülési vagy eredményességi támogatástól, díjazástól független, azokhoz képest kiegészítő - így természetesen a magyar olimpikonok ezt a NOB-elismerést a magyarországi támogatásokon és eredményességi jutalmakon, olimpiai életjáradékon felül kapják. Ezzel a NOB azt ismeri el, hogy minden olimpiai sportág minden sportolója részéről önmagában eljutni az olimpiára, kivívni a részvétel jogát, kvalifikálni is hatalmas teljesítmény. Sok év lemondása, kemény, fegyelmezett munkája, áldozata szükséges hozzá.

 

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