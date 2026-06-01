Április végén beszéltünk utoljára Növényi Norberttel, aki akkor még egy győztes csatát követően a júniusi Hexagone-gálára készült. A fiatal magyar ketrecharcos a francia promóció középsúlyú nemzetközi tornájának a döntőjébe verekedte be magát, ahol egy helyi erővel, nem mellesleg a regnáló bajnokkal kellett volna szembenéznie. Hogy miért csak volna? Nos, erre a választ adja meg kezdésként maga az érintett fél.
Növényi Norbert a sérülése után visszatér a ketrecbe
Egy edzés közben éppen levittem a földre a csapattársamat, amikor egy rendkívül szerencsétlen sérülést szedtem össze. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nincs szükségem műtétre, viszont hosszú lesz az út a teljes felépülésig. Négy hétig egyáltalán nem is tudtam semmilyen edzésmunkát végezni, ami minden másra is kihatással van, így a formaidőzítésre és a súlyomra is. Ha ezek után mégis elvállaltam volna a mérkőzést, arra úgy mentem volna el, hogy kimaradt volna a felkészülési időszakból 1,5-2 hónap kemény munka.
Szerencsére a Hexagone nagyon jól fogadta a dolgot, rögtön mondták, hogy akkor kell találnunk majd egy új arénát, mert nagyon sok nézőre számítanak a meccsünk kapcsán, így a gálát nem törölték, csak egy későbbi, még nem ismert időpontra halasztották. Most a legfontosabb, hogy ismét jól legyek, folytatni tudjam az edzéseket, ha ez megvan, akkor konkretizálhatjuk az új helyet és időpontot a mérkőzésre.
Nem sok szó esik ilyenkor arról, mi zajlik egy sportoló lelkében, amikor le kell mondania egy ilyen fontos mérkőzést.
Hogy őszinte legyek, nem volt olyan nehéz felhívnom őket, mivel egyszerűen annyira rossz volt a sérülés, hogy tudtam, ezzel semmit sem tudok csinálni. Mondjuk az is igaz, hogy csak ritkán fordult elő, hogy teljesen egészségesen menjek be a ketrecbe, de most arról volt szó, hogy egyáltalán nem tudtam volna bemenni harcolni. Két hetet vártam a sérülés után, hátha jobb lesz, de a harmadik héten beláttam, mindenképpen szólnom kell nekik, mert egy 5x5 perces bajnoki meccset nem tudok bevállalni.
A legutóbbi beszélgetésünkkor említette, hogy egyre többen követik a közösségi médiában. A sérülése bejelentését követően milyen kommenteket kapott?
Nagy részben pozitív, támogató kommenteket kaptam, de mindig van egy kisebb csoport, akik valamiért rosszindulatú megjegyzéseket küldenek, ráadásul általában meg vannak arról győződve, hogy mindenben igazuk van. Jött olyan megjegyzés, hogy biztos csak azért mondtam le a bunyót, mert nem tudtam hozni a súlyomat, de ez csak egy töredéke volt a hozzászólásoknak. Édesapámmal beszéltem erről, ő ezeken felkapta a vizet, de mondtam neki, nem kell velük foglalkozni.
Ez egyébként sokaknak a problémája, hogy mindenki azzal törődik, mit gondolnak róla az emberek, holott tényleg csak azoknak a véleményével kell törődni, akik a legközelebb állnak hozzád, akik a legjobban ismernek. A barátaim egy része mondta már, hogy vegyem feleségül a testvérüket, így csak nem lehetek akkora s.ggfej (nevet – a szerk.).
A közösségi média vonalán is maradva, mit csinál Növényi Norbert, amikor nem tud edzeni, több tartalmat gyárt?
Ami a legtöbb időmet elvette, az pontosan a tartalomgyártás volt. Úgy voltam vele, hogyha nem tudok mást csinálni, akkor ennek állok neki. Meg is lett az eredménye, mert három hét alatt majdnem tízezerrel nőtt a követőim száma. Aztán visszamentem edzeni, persze első lépésként annyi történt, hogy ismét lementem a terembe, szóval kevesebb videót készítettem, mert nem volt rá már annyi időm. Egyébként elég sok energiát el tud venni az, hogy először is kitaláljam, mit szeretnék csinálni, utána azt leforgatni, megvágni, zenét választani hozzá, akár feliratozni, szóval van vele munka rendesen, akár napi 4-5 órám is elment vele.
Visszatérve a bunyóra, csak kicsit más vonalra. Most már több mint egy hét telt el a Verhoeven-Uszik bokszmeccs óta, de még mindig sok a kérdőjel az eset körül. Látta a mérkőzést, mit gondol róla?
Érdekes kérdés, mert Verhoevennek, nekem, meg egyébként Conor McGregornak ugyanaz a menedzserünk, és persze beszéltem erről vele. Mit gondolok? Hát azt, hogy ez is megmutatta, mekkora baj a korrupció a profi ökölvívásban. Korábban például mi segítettünk a KSI nevű YouTubernek, amikor Tommy Fury ellen lépett szorítóba, és emlékszem, hogy amikor Fury vette le a kesztyűit a meccs végén, ott állt értetlenkedve, hogy miképp kaphatott ki egy videós tartalomgyártótól. Tudta, hogy aznap megverték a ringben, de az eredményhirdetésnél mégis neki adták a győzelmet.
Végül, ha már szóba került érintőlegesen Conor McGregor, azt már tudjuk, hogy júliusban visszatér az ír sztár, de most már arról is szólnak a hírek, hogy több meccset is bevállalna. Mennyire jó ötlet ez azok után, hogy az elmúlt években inkább a botrányairól volt híres, semmint az edzésmunkájáról?
McGregor kapcsán ki kell, emelni, hogy egy olyan dolgot csinált a sportággal, amit előtte senki más, lényegében egyedül mainstreammé tette az MMA-t. Én például 14 évesen csak az ő videóit, meccseit néztem, ő volt az egyik legmeghatározóbb ketrecharcos a számomra, és gyanítom, ezzel nem voltam akkor egyedül. 26 éves korára már az egész világ ismerte és róla beszélt. Másrészt ő maga mondta korábban, hogy: „Ettől a sporttól teljesen megőrültem, mint Vincent van Gogh. Ő az életét a művészetének szentelte, és közben megőrült”. Ezek miatt nem lehet róla úgy beszélni, hogy csak egy idióta drogos, ráadásul, ha jól tudom, már a José Aldo elleni címmeccse előtt is élt ezzel a szerrel, nem akkor kezdődött nála ez a dolog, amikor otthagyta az oktagont.
Rengeteg pénzt keresett a bunyóval és mellette az üzleti vállalkozásaival is, és ebben a sportágban, amikor már nincs annyira szükséged a pénzre, akkor már az egész nem lesz ugyanaz, nem lesz meg ugyanaz a motiváció. Ez egy embert próbáló és roppant nehéz sportág, nagyon kevés olyan sportoló van, aki azután is szerelmes ebbe az egészbe, amikor már nincsenek anyagi gondjai, egyszerűbben fogalmazva, ha már nem kell muszájból verekedni, akkor senki sem akar verekedni.
Elmúlhat az úgynevezett „éhség”, amikor megjön a siker, az anyagi biztonság?
Igen, amikor már nincs az, hogy nem tudod fizetni a házad törlesztőjét, meg már nem vagy rászorulva, megvan a pénzed, akkor szerintem nagyon nehéz megtartani azt a fajta szerelmet a sport iránt. Őszintén szólva, amikor majd nálam is eljön ez az állapot, akkor a nagy része a szerelmemnek, az ki fog menni az ablakon, sajnos, de ez a sport ilyen, ez teljesen normális dolog.
Nehéz elmagyarázni annak, aki ebben nem volt benne, de ott vannak a sérülések, az izgalom, hogy mennyire félsz egy meccs előtt, vagy, hogy sikerül-e a fogyasztás. Nincs még egy ilyen sportág, ami ezzel jár. Óriási nyomást tesz az emberre, és minden nap, gondolj bele, minden nap, amikor küzdesz, bármennyire is hozzászoktál már, lényegében egy ütésre vagy a haláltól, ha nem is szó szerint, de nézd meg, nekem is itt van a sérülésem és most emiatt borult minden.
Gondolj bele, tíz évig ezt csinálni, hogy attól félsz, milyen sérülésed lesz, ki leszel-e ütve milliók előtt, hogy fogsz utána pénzt keresni. Szóval ez mind rendkívül nagy terhet rak az emberre, ezért, hogyha valaki megengedheti magának, hogy nem kell feltétlenül ezt csinálnia, akkor ne lepődjünk meg azon, hogy otthagyja a sportágat.