Április végén beszéltünk utoljára Növényi Norberttel, aki akkor még egy győztes csatát követően a júniusi Hexagone-gálára készült. A fiatal magyar ketrecharcos a francia promóció középsúlyú nemzetközi tornájának a döntőjébe verekedte be magát, ahol egy helyi erővel, nem mellesleg a regnáló bajnokkal kellett volna szembenéznie. Hogy miért csak volna? Nos, erre a választ adja meg kezdésként maga az érintett fél.

Növényi Norbert a sérülése után visszatér a ketrecbe

Egy edzés közben éppen levittem a földre a csapattársamat, amikor egy rendkívül szerencsétlen sérülést szedtem össze. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy nincs szükségem műtétre, viszont hosszú lesz az út a teljes felépülésig. Négy hétig egyáltalán nem is tudtam semmilyen edzésmunkát végezni, ami minden másra is kihatással van, így a formaidőzítésre és a súlyomra is. Ha ezek után mégis elvállaltam volna a mérkőzést, arra úgy mentem volna el, hogy kimaradt volna a felkészülési időszakból 1,5-2 hónap kemény munka.

Szerencsére a Hexagone nagyon jól fogadta a dolgot, rögtön mondták, hogy akkor kell találnunk majd egy új arénát, mert nagyon sok nézőre számítanak a meccsünk kapcsán, így a gálát nem törölték, csak egy későbbi, még nem ismert időpontra halasztották. Most a legfontosabb, hogy ismét jól legyek, folytatni tudjam az edzéseket, ha ez megvan, akkor konkretizálhatjuk az új helyet és időpontot a mérkőzésre.

Nem sok szó esik ilyenkor arról, mi zajlik egy sportoló lelkében, amikor le kell mondania egy ilyen fontos mérkőzést.

Hogy őszinte legyek, nem volt olyan nehéz felhívnom őket, mivel egyszerűen annyira rossz volt a sérülés, hogy tudtam, ezzel semmit sem tudok csinálni. Mondjuk az is igaz, hogy csak ritkán fordult elő, hogy teljesen egészségesen menjek be a ketrecbe, de most arról volt szó, hogy egyáltalán nem tudtam volna bemenni harcolni. Két hetet vártam a sérülés után, hátha jobb lesz, de a harmadik héten beláttam, mindenképpen szólnom kell nekik, mert egy 5x5 perces bajnoki meccset nem tudok bevállalni.