A lausanne-i székhelyű Nemzetközi Vívószövetség tájékoztatása szerint már nagyon közel van a visszatérés. Az orosz sportolók, nemzeti szimbólumaikat használva lehetnek ott a következő világbajnokságon, Hongkongban.
Visszatérnek az orosz sportolók a világ élvonalába?
A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) szerdai tájékoztatása szerint, képviselői hozzájárulása nyomán, az orosz - és fehérorosz - sportolók részt vehetnek a hongkongi világbajnokságon.
A 2026 augusztus 22. és 30. között megrendezésre kerülő eseményen a visszatérő sportolók nemzeti szimbólumaikat is használhatják. Azaz országuk zászlója alatt versenyezhetnek, és himnuszuk is lejátszásra kerülhet, amennyiben olyan helyezést sikerül elérniük. Az európai szövetség azonban külön tárgyalja a két ország sportolóinak részvételi feltételeit - így az egyelőre nem ismert, milyen formában lehetnek jelen a június 16. és 21. közötti franciaországi Európa-bajnokságon.
Az orosz hírügynökség kiemeli, hogy a FIE a 11. olyan nemzetközi szövetség, amely feloldotta az orosz sportolókra kiszabott összes korlátozást. Korábban olyan olimpiai sportágak engedték újra versenyezni az orosz és fehérorosz sportolókat, mint a birkózás, az ökölvívás, a taekwondo, a cselgáncs, a torna és az úszás.
A Nemzetközi Vívószövetség a 2022-ben kitört ukrajnai háború után tiltotta meg az orosz és fehérorosz sportolók részvételét versenyein. 2023 óra semlegesként indulhattak a két ország sportolói.