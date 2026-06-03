A lausanne-i székhelyű Nemzetközi Vívószövetség tájékoztatása szerint már nagyon közel van a visszatérés. Az orosz sportolók, nemzeti szimbólumaikat használva lehetnek ott a következő világbajnokságon, Hongkongban.

Visszatérnek az orosz sportolók a világ élvonalába?

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Visszatérnek az orosz sportolók a világ élvonalába?

A Nemzetközi Vívószövetség (FIE) szerdai tájékoztatása szerint, képviselői hozzájárulása nyomán, az orosz - és fehérorosz - sportolók részt vehetnek a hongkongi világbajnokságon.

A 2026 augusztus 22. és 30. között megrendezésre kerülő eseményen a visszatérő sportolók nemzeti szimbólumaikat is használhatják. Azaz országuk zászlója alatt versenyezhetnek, és himnuszuk is lejátszásra kerülhet, amennyiben olyan helyezést sikerül elérniük. Az európai szövetség azonban külön tárgyalja a két ország sportolóinak részvételi feltételeit - így az egyelőre nem ismert, milyen formában lehetnek jelen a június 16. és 21. közötti franciaországi Európa-bajnokságon.

‼️🇷🇺⚔️ The International Fencing Federation has lifted all restrictions for Russian athletes.



All adult Russian teams have been cleared to compete with the flag and anthem.



The decision comes into effect with the World Championships in Hong Kong, which start on July 22. pic.twitter.com/ZBdU3L1hgy — 𝐃𝐚𝐯𝐢𝐝 𝐙 🇷🇺🇮🇪 (@SMO_VZ) June 2, 2026

Az orosz hírügynökség kiemeli, hogy a FIE a 11. olyan nemzetközi szövetség, amely feloldotta az orosz sportolókra kiszabott összes korlátozást. Korábban olyan olimpiai sportágak engedték újra versenyezni az orosz és fehérorosz sportolókat, mint a birkózás, az ökölvívás, a taekwondo, a cselgáncs, a torna és az úszás.

A Nemzetközi Vívószövetség a 2022-ben kitört ukrajnai háború után tiltotta meg az orosz és fehérorosz sportolók részvételét versenyein. 2023 óra semlegesként indulhattak a két ország sportolói.