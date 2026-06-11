A halálhírt a francia sportoló családja jelentette be csütörtökön. Felesége, Perrine Le Pape közleményében azt írta, hogy férje hosszan tartó rákbetegség után hunyt el.
Dalin halála nem csak a vitorlás-társadalmat, de egész Franciországot megrázta. Emmanuel Macron francia államfő közösségi oldalán búcsúzott a sportolótól.
„Charlie Dalin meghódította a Vendée Globet, miközben csendben egy másik harcot is vívott. Egész Franciaország egy kivételes vitorlázót, egy rendkívül bátor embert és a tengerek egyik fénylő alakját gyászolja” – írta a francia elnök az X-en.
Meghalt a legendás vitorlázó, aki rákbetegként írt sporttörténelmet
Charlie Dalin tavaly januárjában megnyerte a legendás Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyt. A sport egyik legkeményebb megméretésének számító viadalon a versenyzők egyedül, megállás és külső segítség nélkül kerülik meg a Földet.
A francia vitorlázó a több mint 39 ezer kilométeres útvonalat mindössze 64 nap, 19 óra, 22 perc és 49 másodperc alatt teljesítette, így több mint kilenc nappal sikerült megdöntenie az addigi rekordot.
A győzelem különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen Dalin ekkor már súlyos betegséggel küzdött. Csak hónapokkal később árulta el, hogy néhány nappal a rajt előtt ritka gyomor-bélrendszeri daganatot diagnosztizáltak nála. Kezelésen esett át, majd visszatért a versenyzéshez. A sportoló később önéletrajzi könyvében mesélt a rákkal vívott harcáról. Ebben többek között arról is beszámolt, hogy a Vendée Globe-siker idején immunterápiás kezelés alatt állt.
Dalin már a 2020/2021-es Vendée Globe-versenyen is közel állt a győzelemhez. Akkor elsőként ért célba, ám végül a második helyre sorolták vissza, miután riválisa, Yannick Bestaven időjóváírást kapott egy bajba jutott versenyző megsegítéséért.