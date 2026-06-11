A halálhírt a francia sportoló családja jelentette be csütörtökön. Felesége, Perrine Le Pape közleményében azt írta, hogy férje hosszan tartó rákbetegség után hunyt el.

Rákbetegségben meghalt Charlie Dalin, a Vendée Globe legutóbbi győztese

Fotó: SEBASTIEN SALOM-GOMIS / AFP

Dalin halála nem csak a vitorlás-társadalmat, de egész Franciországot megrázta. Emmanuel Macron francia államfő közösségi oldalán búcsúzott a sportolótól.

„Charlie Dalin meghódította a Vendée Globet, miközben csendben egy másik harcot is vívott. Egész Franciaország egy kivételes vitorlázót, egy rendkívül bátor embert és a tengerek egyik fénylő alakját gyászolja” – írta a francia elnök az X-en.

Meghalt a legendás vitorlázó, aki rákbetegként írt sporttörténelmet

Charlie Dalin tavaly januárjában megnyerte a legendás Vendée Globe földkerülő vitorlásversenyt. A sport egyik legkeményebb megméretésének számító viadalon a versenyzők egyedül, megállás és külső segítség nélkül kerülik meg a Földet.

A francia vitorlázó a több mint 39 ezer kilométeres útvonalat mindössze 64 nap, 19 óra, 22 perc és 49 másodperc alatt teljesítette, így több mint kilenc nappal sikerült megdöntenie az addigi rekordot.

Vainqueur du dernier Vendée Globe, Charlie Dalin est mort à 42 ans > https://t.co/WpBtIxEAKs pic.twitter.com/34TTAVY2wR — L'Équipe (@lequipe) June 11, 2026

A győzelem különösen nagy jelentőséggel bírt, hiszen Dalin ekkor már súlyos betegséggel küzdött. Csak hónapokkal később árulta el, hogy néhány nappal a rajt előtt ritka gyomor-bélrendszeri daganatot diagnosztizáltak nála. Kezelésen esett át, majd visszatért a versenyzéshez. A sportoló később önéletrajzi könyvében mesélt a rákkal vívott harcáról. Ebben többek között arról is beszámolt, hogy a Vendée Globe-siker idején immunterápiás kezelés alatt állt.

Dalin már a 2020/2021-es Vendée Globe-versenyen is közel állt a győzelemhez. Akkor elsőként ért célba, ám végül a második helyre sorolták vissza, miután riválisa, Yannick Bestaven időjóváírást kapott egy bajba jutott versenyző megsegítéséért.