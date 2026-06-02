A 22 éves teniszező a francia Moise Kouamé ellen maratoni, közel ötórás csatában szenvedett vereséget a Roland Garroson. A találkozó után azonban nem saját teljesítményéről beszélt, hanem a brazil székbírót, Ana Carvalhót vette célba, akit azzal vádolt, hogy nem tudta kezelni a rendkívül hangos, a hazai játékost támogató közönséget.

Adolfo Daniel Vallejo botrányosan viselkedett a Roland Garroson

Botrányos kijelentések a Roland Garroson

Vallejo kijelentései hatalmas felháborodást váltottak ki.

A paraguayi teniszező ugyanis azt mondta: „Egy ilyen meccset férfinak kell vezetnie”, majd hozzátette, hogy „egy nőnek nagyon nehéz ezt megcsinálnia”, mert szerinte a közönség kezeléséhez „nagy erőre van szükség”.

Ezeket a megjegyzéseket a torna szervezői szexistának minősítették, Vallejónak a korábbi amerikai teniszsztár, Andy Roddick is keményen üzent.

A Francia Tenisz-szövetség és a Roland Garros közös közleményben ítélte el a játékos szavait. Hangsúlyozták, hogy egy bíró alkalmasságát nem a neme, hanem a szakmai felkészültsége és a legmagasabb szintű mérkőzések levezetésére való képessége határozza meg. A szervezők szerint semmilyen vereség nem szolgálhat mentségként az ilyen kijelentésekre.

Adolfo Daniel Vallejo was fined $65,000 at the French Open after he said his second-round match should not have been umpired by a woman, organizers announced on Monday.https://t.co/sq7vTIAJ8W — ESPN (@espn) June 1, 2026

A rekordösszegű, 65 ezer dolláros büntetés a játékos Roland Garroson megkeresett pénzdíjának jelentős részét elviszi. Vallejo később megpróbálta magyarázni szavait, azt állítva, hogy nem általában a női bírókat kritizálta, hanem kizárólag az adott mérkőzésen tapasztalt bíráskodást. A szervezők azonban ennek ellenére nem törölték el a pénzbírságot.