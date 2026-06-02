Példátlan büntetést szabtak ki a paraguayi teniszezőre, Adolfo Daniel Vallejóra. A 22 éves játékos a Roland Garros második fordulójában vállalhatatlan kijelentéseket tett a mérkőzés női vezetőbírójára. A szervezők nem haboztak: 65 ezer dolláros pénzbírsággal sújtották a játékost, ami a torna történetének legnagyobb ilyen jellegű büntetése lett.

A 22 éves teniszező a francia Moise Kouamé ellen maratoni, közel ötórás csatában szenvedett vereséget a Roland Garroson. A találkozó után azonban nem saját teljesítményéről beszélt, hanem a brazil székbírót, Ana Carvalhót vette célba, akit azzal vádolt, hogy nem tudta kezelni a rendkívül hangos, a hazai játékost támogató közönséget.

Adolfo Daniel Vallejo botrányosan viselkedett a Roland Garroson
Botrányos kijelentések a Roland Garroson

Vallejo kijelentései hatalmas felháborodást váltottak ki. 

A paraguayi teniszező ugyanis azt mondta: „Egy ilyen meccset férfinak kell vezetnie”, majd hozzátette, hogy „egy nőnek nagyon nehéz ezt megcsinálnia”, mert szerinte a közönség kezeléséhez „nagy erőre van szükség”. 

Ezeket a megjegyzéseket a torna szervezői szexistának minősítették, Vallejónak a korábbi amerikai teniszsztár, Andy Roddick is keményen üzent.

A Francia Tenisz-szövetség és a Roland Garros közös közleményben ítélte el a játékos szavait. Hangsúlyozták, hogy egy bíró alkalmasságát nem a neme, hanem a szakmai felkészültsége és a legmagasabb szintű mérkőzések levezetésére való képessége határozza meg. A szervezők szerint semmilyen vereség nem szolgálhat mentségként az ilyen kijelentésekre.

A rekordösszegű, 65 ezer dolláros büntetés a játékos Roland Garroson megkeresett pénzdíjának jelentős részét elviszi. Vallejo később megpróbálta magyarázni szavait, azt állítva, hogy nem általában a női bírókat kritizálta, hanem kizárólag az adott mérkőzésen tapasztalt bíráskodást. A szervezők azonban ennek ellenére nem törölték el a pénzbírságot.

