Kevesen számítottak arra, hogy a mindössze 19 éves, nyolcadik kiemelt Andrejeva és a selejtezőből érkező Chwalinska vívja a döntőt a Philippe Chatrier Stadionban. Az orosz teniszező korábban elődöntőig jutott a Roland Garroson, idén pedig Adelaide-ben és Linzben tornagyőzelmet ünnepelhetett, Madridban pedig döntőt játszott. Kiváló formáját mutatja, hogy az előző három mérkőzésén összesen csak 12 gémet veszített.

Az orosz Mirra Andrejeva nyert a nők döntőjét a Roland Garroson

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

​Mirra Andrejeva történelmet írt a Roland Garroson

A világranglista 114. helyén álló Chwalinska mesébe illő menetelést produkált: a selejtezőből indulva kilenc mérkőzést nyert meg Párizsban, ráadásul szettveszteség nélkül. A 24 éves balkezes játékos változatos stílusával és pontos ejtéseivel jutott el pályafutása első Roland Garros-főtáblás szereplésén a döntőig.

A finálé elején mindkét játékos idegesen teniszezett, az első hat játékból négy brékkel zárult. Andrejeva azonban gyorsabban rendezte sorait, és 3:3 után két újabb fogadóelőnnyel megnyerte az első szettet. A második játszmában már egyértelműen érvényesült erőfölénye, sorozatban nyolc gémet nyert, és végül 1 óra 22 perc alatt lezárta az egyoldalú döntőt.

Andrejeva pályafutása hatodik trófeáját nyert, Grand-Slam-tornán viszont először diadalmaskodott. A 19 éves orosz teniszező a Suzanne Lenglen-Kupa elhódítása mellett 2,8 millió eurós pénzdíjban részesült.

Eredmény, női egyes, döntő:

Mirra Andrejeva (orosz, 8.)-Maja Chwalinska (lengyel) 6:3, 6:2