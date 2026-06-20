A férfi mezőnyben a „nagyágyúk”, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid távollétében Sárkány Zalán magabiztosan, nagy fölénnyel győzött Poteczin Dániel és Hartmann Máté előtt.
„Igazából nem volt rossz úszás ahhoz képest, hogy régóta vállsérüléssel küzdök és az elmúlt hetekben felerősödött a fájdalom. Így, hogy a nyíltvízi nagyágyúk nem voltak itt, elég sima lett a verseny, de mindent megtettem, amit meg kellett, elsősorban a klubért” - összegzett Sárkány Zalán.
A nőknél az U18–19-esek között is erős tempó volt, a felnőtt bajnoki címet azonban Nett Vivien szerezte meg, miután Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória nem indult.
A Sárkány-testvérek parádéztak a nyíltvizi ob-n
A korosztályos versenyeken nem csupán az érmekért tempóztak a fiatalok: mindhárom távon a sukorói junior Eb-csapattagság volt a tét, így a dobogósok duplán örülhettek.
Az ifjabbik Sárkány bátyjához hasonló, hatalmas fölénnyel nyert: Zétény formája több mint biztató a hazai kontinensviadal előtt, de ugyanez elmondható Kárpáti Mátéról és Kreisz Bálintról is, és Nagy Napsugáron kívül a szintén a veszprémi szupercsapattal készülő Bartalos Annáról is – míg Barta Nóra a legfiatalabbak között úgy nyert 5km-en, hogy életében először úszott nyíltvízen.
A mezőnyben 79 induló volt, a 28 fokos víz és a meleg idő ellenére mindenki végigért, feladás nélkül.