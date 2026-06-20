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A szegedi nyíltvízi országos bajnokságon a Sárkány testvérek domináltak. A felnőtt 10 km-es viadalt Sárkány Zalán nyerte meg, míg öccse, Sárkány Zétény az U14-15-ös 5 km-es versenyt fölényesen húzta be, így mindketten aranyérmesek lettek. A felnőtt nőknél Nett Vivien lett a magyar bajnok 10 km-en, míg a leggyorsabb női célba érkező az U18-19-es kategóriában induló Nagy Napsugár volt.

A férfi mezőnyben a „nagyágyúk”, Rasovszky Kristóf és Betlehem Dávid távollétében Sárkány Zalán magabiztosan, nagy fölénnyel győzött Poteczin Dániel és Hartmann Máté előtt. 

Sárkány Zétény és Sárkány Zalán a szegedi nyíltvizi ob-n
Sárkány Zétény és Sárkány Zalán a szegedi nyíltvizi ob-n
Fotó: hunswim.com

„Igazából nem volt rossz úszás ahhoz képest, hogy régóta vállsérüléssel küzdök és az elmúlt hetekben felerősödött a fájdalom. Így, hogy a nyíltvízi nagyágyúk nem voltak itt, elég sima lett a verseny, de mindent megtettem, amit meg kellett, elsősorban a klubért” - összegzett Sárkány Zalán.

A nőknél az U18–19-esek között is erős tempó volt, a felnőtt bajnoki címet azonban Nett Vivien szerezte meg, miután Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória nem indult.

​A Sárkány-testvérek parádéztak a nyíltvizi ob-n

A korosztályos versenyeken nem csupán az érmekért tempóztak a fiatalok: mindhárom távon a sukorói junior Eb-csapattagság volt a tét, így a dobogósok duplán örülhettek. 

Az ifjabbik Sárkány bátyjához hasonló, hatalmas fölénnyel nyert: Zétény formája több mint biztató a hazai kontinensviadal előtt, de ugyanez elmondható Kárpáti Mátéról és Kreisz Bálintról is, és Nagy Napsugáron kívül a szintén a veszprémi szupercsapattal készülő Bartalos Annáról is – míg Barta Nóra a legfiatalabbak között úgy nyert 5km-en, hogy életében először úszott nyíltvízen.

A mezőnyben 79 induló volt, a 28 fokos víz és a meleg idő ellenére mindenki végigért, feladás nélkül.

 

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