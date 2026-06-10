Serena Williams 2022 óta nem lépett pályára tétmérkőzésen, Londonban viszont ez megváltozott, hiszen a 23-szoros Grand Slam-győztes klasszis Victoria Mboko partnereként legyőzte a a Queen's Clubban zajló füves pályás tenisztorna harmadik kiemeltjét.

Serena Williams győzelemmel tért vissza a pályára

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Serena Williams nem volt teljesen elégedett a visszatérésével

Minden idők egyik legjobb női teniszezője többek között azért szeretett volna visszatérni, hogy lányai, a nyolcéves Olympia és a kétéves Adira is láthassák még őt játszani. A Magyar Nemzet hozzáteszi, hogy bár ez megtörtént, a lányokat mégsem a kedd esti siker foglalkoztatta, hanem a játékbolt, valamint a vacsora.

Ettől függetlenül Williams többször is kivívta a közönség elismerését, például számos adogatását is kétszáz kilométer per órás sebesség felett ütötte meg.

SERENA WILLIAMS THAT IS ABSURD.



44 years old.



Reflexes look better than ever.



🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯🤯pic.twitter.com/PXjmzWMOYJ — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) June 9, 2026

De hiába a harmadik kiemelt elleni győzelem, a 44 éves sztár mégsem volt elégedett magával, sőt véleménye szerint C mínusz, vagyis hármas alá volt a teljesítménye.

Néhány ütésem nagyon kínos volt, bár jól éreztük magunkat, azért úgy érezzük, van hová fejlődnünk”

− mondta a mérkőzés után Williams, aki a találkozó legelején elrontott könnyű röptéjére, valamint a folytatásban elrontott néhány ütésére gondolhatott.

Nem tudni, hogy még hány mérkőzésen lép pályára a klasszis teniszező, de ami biztos, hogy a torna következő fordulójában a kanadai Leylah Fernandez és a német Laura Siegemund kettőse lesz Williams és Mboko ellenfele.