Mint ismeretes, közel négy év kihagyás után Serena Williams visszatért a pályára, a Queen's Clubban zajló füves pályás tenisztorna nyolcaddöntőjében. A 44 éves legenda a kanadai Victoria Mboko társaként aratott magabiztos győzelmet, azonban a hihetetlen visszatérés itt véget ért egy balszerencsés eset miatt.

Serena Williams társa, Victoria Mboko megsérült

Fotó: ADRIAN DENNIS / AFP

Serena Williams tovább folytatja?

Victoria Mboko, Williams társa egyesben is érdekelt volt Londonban, azonban a cseh Karolina Plísková elleni mérkőzésén egy rossz lépést követően térdsérülést szenvedett. A BBC tudósítása szerint párosban sem tudja folytatni a viadalt a kanadai, így a Leylah Fernandez és Laura Siegemund játék nélkül jutottak tovább.

A 19 éves teniszező sérülése sajnos súlyos lehet, hiszen könnyek között sántikált le a pályáról.

Serena Williams' doubles campaign at Queen's is over after her playing partner Victoria Mboko suffered a knee injury. 😓#BBCTennis pic.twitter.com/TIJLy4QrE9 — BBC Sport (@BBCSport) June 11, 2026

Williams, aki a kislányai miatt tért vissza, úgy fogalmazott a nyolcaddöntő után, hogy kínos hibákat vétett, de ettől függetlenül jól érezte magát. Sajnos London nem kap többet a 23-szoros Grand Slam-győztes klasszisból, azonban minden esély megvan arra, hogy jövőhéten, Berlinben is pályára lépjen a cseh Karolína Muchová partnereként.

A BBC hozzátette, hogy a 44 éves Williams a júniusban startoló wimbledoni tenisztornát is fontolgatja, amely során vegyesben ragadhat ütőt.