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Bombameglepetést a Roland Garroson. A világelső Arina Szabalenka kiesett a francia nyílt teniszbajnokság női versenyének negyeddöntőjében, miután három szettben kikapott az orosz Dijana Snajdertől.

A tavalyi döntős Arina Szabalenka az első játszmát magabiztosan nyerte, majd a másodikban már 4:1-re vezetett, így közel került a továbbjutáshoz. 

Arina Szabalenka szettelőnyből esett ki a Roland Garros negyeddöntőjében
Arina Szabalenka szettelőnyből esett ki a Roland Garros negyeddöntőjében
Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Snajder azonban fordítani tudott: 5:5-nél utolérte fehérorosz riválisát, majd zsinórban négy játékot megnyerve kiegyenlített. 

Mit művelt Arina Szabalenka?

A döntő szettben Szabalenka teljesen összeomlott, rengeteg hibát vétett. A fehérorosz sztárjátékos képtelen volt összpontosítani, az edzőjével is pörölt, és láthatóan a kellemetlen széllel sem tudott mit kezdeni. 

Snajder viszont nagyon élt, így hibátlan teljesítménnyel, játékvesztés nélkül söpörte be a játszmát és a győzelmet. 

A mérkőzés 2 óra 14 percig tartott. Snajder az elődöntőben a torna egyik meglepetésemberével, a selejtezőből érkező lengyel Maja Chwalinskával találkozik.

Roland Garros, negyeddöntő:
Dijana Snajder (orosz, 25.)-Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 7:5, 6:0

 

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