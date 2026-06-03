A tavalyi döntős Arina Szabalenka az első játszmát magabiztosan nyerte, majd a másodikban már 4:1-re vezetett, így közel került a továbbjutáshoz.

Arina Szabalenka szettelőnyből esett ki a Roland Garros negyeddöntőjében

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

Snajder azonban fordítani tudott: 5:5-nél utolérte fehérorosz riválisát, majd zsinórban négy játékot megnyerve kiegyenlített.

Mit művelt Arina Szabalenka?

A döntő szettben Szabalenka teljesen összeomlott, rengeteg hibát vétett. A fehérorosz sztárjátékos képtelen volt összpontosítani, az edzőjével is pörölt, és láthatóan a kellemetlen széllel sem tudott mit kezdeni.

Snajder viszont nagyon élt, így hibátlan teljesítménnyel, játékvesztés nélkül söpörte be a játszmát és a győzelmet.

A mérkőzés 2 óra 14 percig tartott. Snajder az elődöntőben a torna egyik meglepetésemberével, a selejtezőből érkező lengyel Maja Chwalinskával találkozik.

Roland Garros, negyeddöntő:

Dijana Snajder (orosz, 25.)-Arina Szabalenka (fehérorosz, 1.) 3:6, 7:5, 6:0