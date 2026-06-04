A világranglista élén álló Arina Szabalenka remekül kezdett a francia nyílt teniszbajnokság negyeddöntőjében. A fehérorosz játékos az első játszmát magabiztosan nyerte, majd a másodikban már 4:1-re vezetett, így közel került a továbbjutáshoz. Dijana Snajder azonban csodával határos módon 5:5-nél utolérte Szabalenkát, és kiegyenlített.

Arina Szabalenka szettelőnyből esett ki a Roland Garros negyeddöntőjében

Fotó: Mustafa Yalcin/Anadolu via AFP

A döntő szettben Szabalenka teljesen összeomlott és rengeteg hibát vétett. A fehérorosz sztárjátékos képtelen volt összpontosítani, az edzőjével is pörölt, így Snajder hibátlan teljesítménnyel, játékvesztés nélkül söpörte be a játszmát és a győzelmet.

Szabalenka a visszavonulást fontolgatja?

A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szabalenka kendőzetlen őszinteséggel beszélt teljesítményéről, és hangsúlyozta, annyira csalódott, hogy legszívesebben felhagyna a teniszezéssel. Szabalenka óriási esélyes volt, ugyanis ő volt az utolsó Grand Slam-bajnok a negyeddöntős mezőnyben, így sokan úgy gondolták, hogy megszerezheti első Roland Garros-trófeáját.

Nincsenek gondolataim, nincsenek érzelmeim. Most csak fel akarok hagyni a teniszezéssel, de majd meglátjuk. Pár nap múlva meglátjuk. Remélem, mentálisan vissza tudok majd térni a helyes útra. Úgy érzem, nagyon jó lehetőségeim voltak a második szettben. Elrontottam, és utána ő feljött, és nagyon jól játszott. Úgy érzem, mentálisan nem tudtam igazán helyreállni a második szett után. Ez volt számomra a legnagyobb hiba”

– nyilatkozta a mérkőzés után Arina Szabalenka, akinek semmi sem jött össze a második szettben.

Arina Szabalenka kendőzetlen őszinteséggel beszélt a kiesése után

Fotó: Ibrahim Ezzat/NurPhoto via AFP

„Nem tudom, mikor történt velem utoljára, hogy tíz gémet veszítettem zsinórban. Azt hiszem, mentálisan egy nagyon mély, nagyon sötét gödörbe kerültem, és nem tudtam visszajönni” – folytatta a fehérorosz klasszis, akin nem először fogott ki a párizsi szél. Tavaly ugyanis hasonló körülmények között veszítette el a döntőt Coco Gauff ellen.

Szabalenka a Dijana Snajder elleni vereség után arra is célzott, hogy a Philippe-Chatrier pálya tetejét be kellett volna zárni, bár a mérkőzés alatt ezt nem kérte.

Nem tudom, miért hagyták nyitva a tetőt, amikor őrülten szeles idő volt. De hogyan panaszkodhatnék, amikor a meccs nagy részében minden rendben ment számomra, aztán mégis kicsúszott a kezemből? Azt hiszem, azért tűnt ennyire rossznak, mert mentálisan sem voltam rendben”

– vallotta meg a fehérorosz klasszis, aki emlékeztetett rá, hogy tavaly is hasonló helyzetbe került.