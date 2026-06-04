A világranglista élén álló Arina Szabalenka remekül kezdett a francia nyílt teniszbajnokság negyeddöntőjében. A fehérorosz játékos az első játszmát magabiztosan nyerte, majd a másodikban már 4:1-re vezetett, így közel került a továbbjutáshoz. Dijana Snajder azonban csodával határos módon 5:5-nél utolérte Szabalenkát, és kiegyenlített.
A döntő szettben Szabalenka teljesen összeomlott és rengeteg hibát vétett. A fehérorosz sztárjátékos képtelen volt összpontosítani, az edzőjével is pörölt, így Snajder hibátlan teljesítménnyel, játékvesztés nélkül söpörte be a játszmát és a győzelmet.
Szabalenka a visszavonulást fontolgatja?
A mérkőzés utáni sajtótájékoztatón Szabalenka kendőzetlen őszinteséggel beszélt teljesítményéről, és hangsúlyozta, annyira csalódott, hogy legszívesebben felhagyna a teniszezéssel. Szabalenka óriási esélyes volt, ugyanis ő volt az utolsó Grand Slam-bajnok a negyeddöntős mezőnyben, így sokan úgy gondolták, hogy megszerezheti első Roland Garros-trófeáját.
Nincsenek gondolataim, nincsenek érzelmeim. Most csak fel akarok hagyni a teniszezéssel, de majd meglátjuk. Pár nap múlva meglátjuk. Remélem, mentálisan vissza tudok majd térni a helyes útra. Úgy érzem, nagyon jó lehetőségeim voltak a második szettben. Elrontottam, és utána ő feljött, és nagyon jól játszott. Úgy érzem, mentálisan nem tudtam igazán helyreállni a második szett után. Ez volt számomra a legnagyobb hiba”
– nyilatkozta a mérkőzés után Arina Szabalenka, akinek semmi sem jött össze a második szettben.
„Nem tudom, mikor történt velem utoljára, hogy tíz gémet veszítettem zsinórban. Azt hiszem, mentálisan egy nagyon mély, nagyon sötét gödörbe kerültem, és nem tudtam visszajönni” – folytatta a fehérorosz klasszis, akin nem először fogott ki a párizsi szél. Tavaly ugyanis hasonló körülmények között veszítette el a döntőt Coco Gauff ellen.
Szabalenka a Dijana Snajder elleni vereség után arra is célzott, hogy a Philippe-Chatrier pálya tetejét be kellett volna zárni, bár a mérkőzés alatt ezt nem kérte.
Nem tudom, miért hagyták nyitva a tetőt, amikor őrülten szeles idő volt. De hogyan panaszkodhatnék, amikor a meccs nagy részében minden rendben ment számomra, aztán mégis kicsúszott a kezemből? Azt hiszem, azért tűnt ennyire rossznak, mert mentálisan sem voltam rendben”
– vallotta meg a fehérorosz klasszis, aki emlékeztetett rá, hogy tavaly is hasonló helyzetbe került.
„Úgy tűnt, mintha teljesen őrült lett volna a helyzet, de emlékszem, hogy tavaly is ugyanezt csinálták a meccsünkön. Másnap hasonló körülmények között a férfiaknál viszont már bezárták a tetőt, hogy jobb feltételek legyenek és jobb minőségű legyen a tenisz. Nem tudom, miért hagyták nyitva. Még ha nyertem is, nagyon csúnya tenisz volt. Nem tudom, hogyan lehetett ezt nézni. De persze Snajder hihetetlenül játszott ilyen körülmények között” – mondta Szabalenka, aki beszélt a mérkőzés alakulásáról is.
„Ez minden kombinációja. Túlgondolod, könnyű hibákat követsz el, elszalasztod a lehetőségeket. Aztán a másik játékos bátrabbá válik, agresszívebben és felszabadultabban játszik. Néha nagyon nehéz kezelni a nyomást és visszatenni azt az ellenfélre. Le kell ülnöm, és őszintén átgondolnom, mi történik a fejemben ezekben a nehéz pillanatokban, mert elég tapasztalt játékos vagyok. Rengeteg mindenen mentem már keresztül, és sok mindent legyőztem. Meg kell találnom azt az apró dolgot, ami néha nem működik, és remélem, túl tudok lépni rajta” – vélekedett a 28 éves klasszis, aki bízik benne, hogy összeszedi magát a wimbledoni tenisztorna előtt, ehhez azonban előbb ki kell engednie a fáradt gőzt.
Ami nem öl meg, az megerősít. Valamikor rá fogok jönni ennek a helyzetnek a megoldására, és erősebben fogok visszatérni. Egyébként kitaláltam, hogyan tudom ezt kezelni. Vannak azok a szobák, ahol bemész és mindent összetörsz? Valószínűleg holnap egy egész napot egy ilyenben fogok tölteni, és szétzúzok mindent! Lehet, hogy segít, lehet, hogy nem”
– tette hozzá a világelső Ariana Szabalenka, aki két év után nem jutott el legalább az elődöntőig egy Grand-Slam tornán.
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