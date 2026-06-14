Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Élő :
AusztráliaTörökország

Foci-vb 2026

Minden érdekes hír egy helyen.

Kövesse az Origón!
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A foci-vb árnyékában sem állhat meg a sportélet. Szombaton este egy érdekes bokszgálát rendeztek, amelyen ringbe lépett és simán nyert Szabó Franciska is.

Május elején még arról számoltunk be itt az Origón, hogy a Szabó Franciska név újra felpörgött az Instagramon, miután az Exatlon Hungary sztárja egy szál fehérneműben állt kamera elé. A sportoló akkor egy merész fehérneműs fotózással lepte meg követőit. A képeken tökéletesen látszott sportos, izmos alakja, miközben magabiztos pózai és csábító tekintete azonnal magára vonta a figyelmet. Nos, június második hétvégéjén is minden szem rá szegeződött, de ezúttal a ringben mutatott teljesítménye miatt.

Szabó Franciska rendkívül népszerű az Egyesült Államokban
Szabó Franciska rendkívül népszerű az Egyesült Államokban
Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szabó Franciska nem kegyelmezett az ellenfelének

A „Sheena Bathory" művésznéven futó Szabó Franciska szombaton, az Eddie Hall vs. Tommy Fury Misfits Boxing-gálán csapott össze élete első bokszmeccsén Tina Snows-szal. Nem tartott sokáig a debütálás, Szabó már az első menetben TKO-val rendezte le a riválisát, nem sok munkát hagyva a pontozóknak.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!