Május elején még arról számoltunk be itt az Origón, hogy a Szabó Franciska név újra felpörgött az Instagramon, miután az Exatlon Hungary sztárja egy szál fehérneműben állt kamera elé. A sportoló akkor egy merész fehérneműs fotózással lepte meg követőit. A képeken tökéletesen látszott sportos, izmos alakja, miközben magabiztos pózai és csábító tekintete azonnal magára vonta a figyelmet. Nos, június második hétvégéjén is minden szem rá szegeződött, de ezúttal a ringben mutatott teljesítménye miatt.

Szabó Franciska rendkívül népszerű az Egyesült Államokban

Fotó: ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Szabó Franciska nem kegyelmezett az ellenfelének

A „Sheena Bathory" művésznéven futó Szabó Franciska szombaton, az Eddie Hall vs. Tommy Fury Misfits Boxing-gálán csapott össze élete első bokszmeccsén Tina Snows-szal. Nem tartott sokáig a debütálás, Szabó már az első menetben TKO-val rendezte le a riválisát, nem sok munkát hagyva a pontozóknak.