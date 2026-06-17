A 2017-ben világbajnoki címet szerző, 2019-ben vb-ezüstérmes, csapatban pedig olimpiai ezüstérmes Szatmári András magabiztos meneteléssel jutott el az elődöntőig. A magyar kardvívó a fehérorosz Sztyiapan Kovalt, a szlovén Peter Krajncot, a georgiai Alekszandr Tavartkiladzét és az orosz Kamil Ibragimovot is legyőzte. A döntőbe jutásért a francia Maxime Pianfettivel vívott, aki korábban a nyolcaddöntőben Szilágyi Áront búcsúztatta.

Szatmári András bronzérmes a vívó Eb-n

Fotó: Csudai Sándor - Origo

Szatmári András bronzérmes a vívó Eb-n

Az elődöntő jelentős részében a hazai közönség támogatását élvező Pianfetti irányított, és 12–7-nél már öt találatos előnyben volt. Szatmári akkor tudott eredményes lenni, amikor sikerült megállítania ellenfele lendületes támadásait, ám ez nem minden esetben sikerült. A magyar vívó a hajrában még felzárkózott 12–14-re, de az egyenlítés már nem jött össze: utolsó támadását a francia kivédte és találattal zárta le az asszót.

A 33 éves Szatmári, aki 2023-ban egyéni Európa-bajnoki ezüstérmet szerzett, bronzérmével a magyar küldöttség első dobogós helyezését biztosította a franciaországi kontinensviadalon.