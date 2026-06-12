Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Témák
Az elmúlt 7 nap hírei Foci-vb 2026 Futball Csapat Egyéni Bulvár Made in America Forma-1-es hírek
Live
Mobil AppHírlevél
OrigoNyíl
Sport

20 év után tértek vissza a vb-re a csehek, brutális meglepetés lett a vége

Rendkívüli

Felfoghatatlan tragédia: nyolc ember halt meg az M1-esen péntek hajnalban

Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Komoly aggodalmat váltott ki a tenisztársadalomban, amikor a világelső váratlanul összeomlott a Roland Garroson, ahol drámai vereséget szenvedett. Jannik Sinner azóta alapos kórházi kivizsgáláson esett át, a kiszivárgott eredmények után pedig kiderült, milyen állapotban van jelenleg az olasz teniszező.

Jannik Sinner két megnyert szett és 5:1-es vezetés után lett rosszul a Juan Manuel Cerúndolo elleni mérkőzésen, majd teljesen összeomlott a párizsi hőségben, az argentin pedig óriási szenzációt okozva kiejtette őt a Roland Garros második fordulójában. Az olasz teniszező látványos összezuhanása miatt sokan attól tartottak, hogy nemcsak a hőség, hanem komoly egészségügyi probléma is állhat a háttérben.

A világelső teniszező, Jannik Sinner összeomlott a Roland Garroson
A világelső teniszező, Jannik Sinner összeomlott a Roland Garroson
Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Mi történt az olasz sztárteniszezővel, Jannik Sinnerrel a kórházban?

Olasz sajtóértesülések szerint Sinner a milánói San Raffaele kórházban átfogó orvosi vizsgálatokon esett át, ahol gyakorlatilag „kifordították önmagából”, hogy kiderítsék, mi okozta a váratlan fizikai összeomlást. 

A tesztek között szerepeltek kardiológiai vizsgálatok, terheléses mérések és egyéb részletes funkcionális ellenőrzések is.

A kiszivárgott eredmények azonban megnyugtatóak. A beszámolók szerint az orvosok semmilyen aggasztó eltérést nem találtak, minden érték a normális tartományban maradt. A vizsgálatok nem mutattak ki olyan problémát, amely veszélyeztetné az olasz teniszező közelgő versenyprogramját.

A világranglista első helyén álló Sinner néhány napos szardíniai pihenő után már vissza is térhet az edzésekhez. A 24 éves klasszis ugyan kihagyja a Wimbledon előtti füves pályás felvezető tornákat, de ez előre eltervezett döntés volt, így a címvédőként érkező játékos várhatóan teljes erőbedobással készülhet az év egyik legfontosabb versenyére.

  • Kapcsolódó cikkek
Serena Williams visszatérése döbbenetesen végződött
Ha ezt is elveszíti, sosem heveri ki: Zverev nyerte a Roland Garrost
Hogy micsoda? Az összeomlása után a visszavonulást fontolgatja Arina Szabalenka

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!