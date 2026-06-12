Jannik Sinner két megnyert szett és 5:1-es vezetés után lett rosszul a Juan Manuel Cerúndolo elleni mérkőzésen, majd teljesen összeomlott a párizsi hőségben, az argentin pedig óriási szenzációt okozva kiejtette őt a Roland Garros második fordulójában. Az olasz teniszező látványos összezuhanása miatt sokan attól tartottak, hogy nemcsak a hőség, hanem komoly egészségügyi probléma is állhat a háttérben.

A világelső teniszező, Jannik Sinner összeomlott a Roland Garroson

Fotó: ALAIN JOCARD / AFP

Mi történt az olasz sztárteniszezővel, Jannik Sinnerrel a kórházban?

Olasz sajtóértesülések szerint Sinner a milánói San Raffaele kórházban átfogó orvosi vizsgálatokon esett át, ahol gyakorlatilag „kifordították önmagából”, hogy kiderítsék, mi okozta a váratlan fizikai összeomlást.

A tesztek között szerepeltek kardiológiai vizsgálatok, terheléses mérések és egyéb részletes funkcionális ellenőrzések is.

A kiszivárgott eredmények azonban megnyugtatóak. A beszámolók szerint az orvosok semmilyen aggasztó eltérést nem találtak, minden érték a normális tartományban maradt. A vizsgálatok nem mutattak ki olyan problémát, amely veszélyeztetné az olasz teniszező közelgő versenyprogramját.

A világranglista első helyén álló Sinner néhány napos szardíniai pihenő után már vissza is térhet az edzésekhez. A 24 éves klasszis ugyan kihagyja a Wimbledon előtti füves pályás felvezető tornákat, de ez előre eltervezett döntés volt, így a címvédőként érkező játékos várhatóan teljes erőbedobással készülhet az év egyik legfontosabb versenyére.