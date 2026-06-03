A fiatal spanyol teniszező üstökösként emelkedett fel az ATP-ranglistán. Rafael Jodar 2025 elején még csak a világranglista 896. helyén tanyázott, ám azóta a 29. helyre küzdötte fel magát. A 19 éves tehetség egy év alatt olyan tempóban kapaszkodott felfelé, hogy már a legnagyobb tornákon is számolni kell vele – a Roland Garroson negyeddöntőig jutott. Technikai tudása, salakpályás játéka és mentális ereje miatt a szakértők már a következő nagy spanyol klasszist, vagy ha úgy tetszik, a következő Rafael Nadalt látják benne.

A tenisz új csillaga lehet a 19 éves Rafael Jodar

Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Rafael Jodar a világ legjobb teniszezőjét is lenyűgözte

Jódar Madridban született 2006-ban, és már gyerekként kitűnt kortársai közül. Fejlődésében különleges szerepet játszott az édesapja, aki egyben edzője, menedzsere és legfőbb bizalmasa egyben. Míg a legtöbb profi játékos komplett stábbal dolgozik, Jodar szinte kizárólag az apjára támaszkodik. A Roland Garroson is feltűnést keltett, hogy a játékospáholyában szinte senki sem ült rajta kívül.

A spanyol játékos 2026 tavaszán robbant be igazán a köztudatba. Első salakos ATP-tornáján Marrákesben rögtön tornagyőztes lett, Madridban pedig felülmúlta a top 10-es ausztrál Alex De Minaurt. A szakma figyelmét annyira felkeltette, hogy még a világelső Jannik Sinner is elismerően beszélt róla a madridi mérkőzésük után. A Roland Garros hivatalos oldala „a spanyol tenisz új fenoménjaként” emlegette a tinédzsert.

Jodar elképesztően tisztán üt, valamiféle könnyed erő van az ütéseiben. Hallani lehet a hangján, amikor eltalálja a labdát, nagyon jó hang jön az ütőből”

– mondta elismerően Jodarról az olasz klasszis.

Jannik Sinner nem győzte dicsérni Rafael Jodart

Fotó: MAHOUDEAU CLEMENT / KMSP

„Sinner mindig példakép volt számomra, és persze Spanyolországból Carlos Alcaraz és Rafael Nadal – ezt a két nevet muszáj mondanom, mert gyerekkorom óta a példaképeim” – árulta el egy nyilatkozatában a spanyol, akire viszont az idei Roland Garroson nem feltétlenül a teljesítménye miatt figyelt fel a világ.

Rafael Jodar hihetetlen botránya

Jodar a párizsi Grand Slam-torna harmadik fordulójában Alex Michelsen ellen játszott maratoni, ötszettes mérkőzést, amelyet követően egy videó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában. A felvételen úgy tűnt, mintha a spanyol játékos meglökött volna egy labdaszedő lányt, aki ezt követően elvesztette az egyensúlyát és hátraesett. Jodar hiába jutott tovább, a közvélemény nem ezzel, hanem a nagy port kavart esettel foglalkozott.

Többen sportszerűtlen viselkedéssel vádolták a fiatal teniszezőt, és akadtak olyanok is, akik büntetést követeltek számára.

Egyesek odáig mentek, hogy a profi tenisztől is el kellene tiltani Jodart.