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A férfi tenisz évek óta keresi a következő nagy sztárt, egy olyan kaliberű játékost, mint amilyen Roger Federer, Rafael Nadal, vagy éppen Novak Djokovics volt a fénykorában. Carlos Alcaraz és Jannik Sinner akár felérhet az említett legendák szintjére, de a nemzetközi elitbe nemrég egy új tehetség is berobbant, aki még sokra viheti. A spanyol Rafael Jodar az utóbbi időszakban fantasztikusan játszott, ám a 19 éves teniszezőre akkor irányult a legnagyobb figyelem, amikor hihetetlen botrányba keveredett a Roland Garroson.

A fiatal spanyol teniszező üstökösként emelkedett fel az ATP-ranglistán. Rafael Jodar 2025 elején még csak a világranglista 896. helyén tanyázott, ám azóta a 29. helyre küzdötte fel magát. A 19 éves tehetség egy év alatt olyan tempóban kapaszkodott felfelé, hogy már a legnagyobb tornákon is számolni kell vele – a Roland Garroson negyeddöntőig jutott. Technikai tudása, salakpályás játéka és mentális ereje miatt a szakértők már a következő nagy spanyol klasszist, vagy ha úgy tetszik, a következő Rafael Nadalt látják benne.

A tenisz új csillaga lehet a 19 éves Rafael Jodar
A tenisz új csillaga lehet a 19 éves Rafael Jodar
Fotó: IBRAHIM EZZAT / NurPhoto

Rafael Jodar a világ legjobb teniszezőjét is lenyűgözte

Jódar Madridban született 2006-ban, és már gyerekként kitűnt kortársai közül. Fejlődésében különleges szerepet játszott az édesapja, aki egyben edzője, menedzsere és legfőbb bizalmasa egyben. Míg a legtöbb profi játékos komplett stábbal dolgozik, Jodar szinte kizárólag az apjára támaszkodik. A Roland Garroson is feltűnést keltett, hogy a játékospáholyában szinte senki sem ült rajta kívül.

A spanyol játékos 2026 tavaszán robbant be igazán a köztudatba. Első salakos ATP-tornáján Marrákesben rögtön tornagyőztes lett, Madridban pedig felülmúlta a top 10-es ausztrál Alex De Minaurt. A szakma figyelmét annyira felkeltette, hogy még a világelső Jannik Sinner is elismerően beszélt róla a madridi mérkőzésük után. A Roland Garros hivatalos oldala „a spanyol tenisz új fenoménjaként” emlegette a tinédzsert.

Jodar elképesztően tisztán üt, valamiféle könnyed erő van az ütéseiben. Hallani lehet a hangján, amikor eltalálja a labdát, nagyon jó hang jön az ütőből” 

– mondta elismerően Jodarról az olasz klasszis.

Rafael Jodar, ESP (L) and Jannik Sinner, ITA (R) pose together ahead of the men's quarter final of the ATP Masters 1000, Mutua Madrid Open en la Caja Magica, on April 29, 2026, Madrid, Spain. Photo Clement Mahoudeau / KMSP (Photo by MAHOUDEAU Clement / KMSP via AFP)
Jannik Sinner nem győzte dicsérni Rafael Jodart
Fotó: MAHOUDEAU CLEMENT / KMSP

„Sinner mindig példakép volt számomra, és persze Spanyolországból Carlos Alcaraz és Rafael Nadal – ezt a két nevet muszáj mondanom, mert gyerekkorom óta a példaképeim” – árulta el egy nyilatkozatában a spanyol, akire viszont az idei Roland Garroson nem feltétlenül a teljesítménye miatt figyelt fel a világ.

Rafael Jodar hihetetlen botránya

Jodar a párizsi Grand Slam-torna harmadik fordulójában Alex Michelsen ellen játszott maratoni, ötszettes mérkőzést, amelyet követően egy videó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában. A felvételen úgy tűnt, mintha a spanyol játékos meglökött volna egy labdaszedő lányt, aki ezt követően elvesztette az egyensúlyát és hátraesett. Jodar hiába jutott tovább, a közvélemény nem ezzel, hanem a nagy port kavart esettel foglalkozott. 

Többen sportszerűtlen viselkedéssel vádolták a fiatal teniszezőt, és akadtak olyanok is, akik büntetést követeltek számára. 

Egyesek odáig mentek, hogy a profi tenisztől is el kellene tiltani Jodart.

Az ominózus jelenetről készült videó néhány óra alatt milliós nézettséget ért el, a közösségi médiában szinte mindenki erről beszélt.

Rafael Jodar mindent tagadott

Jodar azonban határozottan visszautasította a vádakat. „Nem nyúltam hozzá. Nem, nem és nem. Soha nem tennék ilyet. Nem lökdösődtem, semmi hasonlót nem tudnék tenni” – jelentette ki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Elmondása szerint éppen az édesapjának próbált jelezni a lelátó felé, miközben a labdaszedő igyekezett kitérni az útjából. 

A spanyol játékos szerint a lány egyszerűen megbotlott, így nem történt fizikai kontaktus közöttük.

Később újabb felvételek is nyilvánosságra kerültek, amelyek alapján több elemző arra jutott, hogy nem látható egyértelmű érintkezés a játékos és a labdaszedő között – bár olyan kamerállás nem került elő, amely perdöntően bizonyítaná Jodar ártatlanságát. Érdekesség, hogy labdaszedő lány nyilatkozata nem jelent meg a sajtóban, így az incidens másik főszereplőjének álláspontja egyelőre nem ismert.

Spain's Rafael Jodar reacts to a point against Germany's Alexander Zverev during their men's quarter final singles match on day 10 of the French Open tennis tournament on Court Philippe-Chatrier at the Roland-Garros Complex in Paris on June 2, 2026. (Photo by JULIEN DE ROSA / AFP)
Rafael Jodar tagadta, hogy meglökte volna a lányt
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP

Rafael Jodar lesz a következő Rafael Nadal?

A botrány végül nem törte meg Jodar menetelését. A spanyol tehetség élete első Roland Garros-tornáján egészen a negyeddöntőig jutott, ahol végül Alexander Zverev állította meg. A vereség ellenére a tinisztár elégedetten értékelte a tornát, és úgy fogalmazott: bebizonyította saját magának, hogy a világ legjobbjai ellen is versenyképes lehet.

A teniszvilágban sokan már most azt találgatják, vajon ő lehet-e a következő spanyol szupersztár a 22-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal, illetve a 23 évesen már 7 GS-címmel rendelkező Carlos Alcaraz után. 

Egy dolog biztos: Rafael Jodar neve mostantól nemcsak Spanyolországban, hanem az egész világon ismert, 

még ha a labdaszedő lánnyal kapcsolatos botránya nagyban hozzájárult ehhez. Ha a spanyol tenisztehetség ilyen ütemben fejlődik, a következő évek Grand Slam-tornáin még nagyon sokszor hallhatunk róla.

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