A fiatal spanyol teniszező üstökösként emelkedett fel az ATP-ranglistán. Rafael Jodar 2025 elején még csak a világranglista 896. helyén tanyázott, ám azóta a 29. helyre küzdötte fel magát. A 19 éves tehetség egy év alatt olyan tempóban kapaszkodott felfelé, hogy már a legnagyobb tornákon is számolni kell vele – a Roland Garroson negyeddöntőig jutott. Technikai tudása, salakpályás játéka és mentális ereje miatt a szakértők már a következő nagy spanyol klasszist, vagy ha úgy tetszik, a következő Rafael Nadalt látják benne.
Rafael Jodar a világ legjobb teniszezőjét is lenyűgözte
Jódar Madridban született 2006-ban, és már gyerekként kitűnt kortársai közül. Fejlődésében különleges szerepet játszott az édesapja, aki egyben edzője, menedzsere és legfőbb bizalmasa egyben. Míg a legtöbb profi játékos komplett stábbal dolgozik, Jodar szinte kizárólag az apjára támaszkodik. A Roland Garroson is feltűnést keltett, hogy a játékospáholyában szinte senki sem ült rajta kívül.
A spanyol játékos 2026 tavaszán robbant be igazán a köztudatba. Első salakos ATP-tornáján Marrákesben rögtön tornagyőztes lett, Madridban pedig felülmúlta a top 10-es ausztrál Alex De Minaurt. A szakma figyelmét annyira felkeltette, hogy még a világelső Jannik Sinner is elismerően beszélt róla a madridi mérkőzésük után. A Roland Garros hivatalos oldala „a spanyol tenisz új fenoménjaként” emlegette a tinédzsert.
Jodar elképesztően tisztán üt, valamiféle könnyed erő van az ütéseiben. Hallani lehet a hangján, amikor eltalálja a labdát, nagyon jó hang jön az ütőből”
– mondta elismerően Jodarról az olasz klasszis.
„Sinner mindig példakép volt számomra, és persze Spanyolországból Carlos Alcaraz és Rafael Nadal – ezt a két nevet muszáj mondanom, mert gyerekkorom óta a példaképeim” – árulta el egy nyilatkozatában a spanyol, akire viszont az idei Roland Garroson nem feltétlenül a teljesítménye miatt figyelt fel a világ.
Rafael Jodar hihetetlen botránya
Jodar a párizsi Grand Slam-torna harmadik fordulójában Alex Michelsen ellen játszott maratoni, ötszettes mérkőzést, amelyet követően egy videó villámgyorsan elterjedt a közösségi médiában. A felvételen úgy tűnt, mintha a spanyol játékos meglökött volna egy labdaszedő lányt, aki ezt követően elvesztette az egyensúlyát és hátraesett. Jodar hiába jutott tovább, a közvélemény nem ezzel, hanem a nagy port kavart esettel foglalkozott.
Többen sportszerűtlen viselkedéssel vádolták a fiatal teniszezőt, és akadtak olyanok is, akik büntetést követeltek számára.
Egyesek odáig mentek, hogy a profi tenisztől is el kellene tiltani Jodart.
Az ominózus jelenetről készült videó néhány óra alatt milliós nézettséget ért el, a közösségi médiában szinte mindenki erről beszélt.
Rafael Jodar mindent tagadott
Jodar azonban határozottan visszautasította a vádakat. „Nem nyúltam hozzá. Nem, nem és nem. Soha nem tennék ilyet. Nem lökdösődtem, semmi hasonlót nem tudnék tenni” – jelentette ki a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Elmondása szerint éppen az édesapjának próbált jelezni a lelátó felé, miközben a labdaszedő igyekezett kitérni az útjából.
A spanyol játékos szerint a lány egyszerűen megbotlott, így nem történt fizikai kontaktus közöttük.
Később újabb felvételek is nyilvánosságra kerültek, amelyek alapján több elemző arra jutott, hogy nem látható egyértelmű érintkezés a játékos és a labdaszedő között – bár olyan kamerállás nem került elő, amely perdöntően bizonyítaná Jodar ártatlanságát. Érdekesség, hogy labdaszedő lány nyilatkozata nem jelent meg a sajtóban, így az incidens másik főszereplőjének álláspontja egyelőre nem ismert.
Rafael Jodar lesz a következő Rafael Nadal?
A botrány végül nem törte meg Jodar menetelését. A spanyol tehetség élete első Roland Garros-tornáján egészen a negyeddöntőig jutott, ahol végül Alexander Zverev állította meg. A vereség ellenére a tinisztár elégedetten értékelte a tornát, és úgy fogalmazott: bebizonyította saját magának, hogy a világ legjobbjai ellen is versenyképes lehet.
A teniszvilágban sokan már most azt találgatják, vajon ő lehet-e a következő spanyol szupersztár a 22-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal, illetve a 23 évesen már 7 GS-címmel rendelkező Carlos Alcaraz után.
Egy dolog biztos: Rafael Jodar neve mostantól nemcsak Spanyolországban, hanem az egész világon ismert,
még ha a labdaszedő lánnyal kapcsolatos botránya nagyban hozzájárult ehhez. Ha a spanyol tenisztehetség ilyen ütemben fejlődik, a következő évek Grand Slam-tornáin még nagyon sokszor hallhatunk róla.
- Kapcsolódó cikkek