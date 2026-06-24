Ezen a ponton a visszavonulásba való átmenet Dustin Poirier életének legnehezebb küzdelmének bizonyul. Míg az MMA-világ többi része az Apák napját ünnepelte, a dolgok sötét fordulatot vettek „A Gyémánt” számára. A korábbi UFC ideiglenes könnyűsúlyú világbajnokot vasárnap este tartóztatták le a Hartsfield-Jackson Atlanta Nemzetközi Repülőtéren, nyilvános helyen ittas állapotban tartózkodás és vétség vádjával, miután kaotikus jelenet történt egy repülőtéri bárban.

Dustin Poirier, az UFC korábbi bajnoka

Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az UFC korábbi bajnokával mi lesz?

Az UFC legendát a Clayton megyei börtönbe zárták, de még aznap este szabadon engedték. Miután a rajongók komoly aggodalmukat fejezték ki, a louisianai születésű sportoló egy egyszerű üzenettel törte meg a csendet Instagram-sztorijában. „Szeretlek mindannyiótokat. Dolgozom magamon” – írta. Ahogy az incidensről készült videó elkezdett terjedni, „A Gyémánt” egy érzelmesebb nyilatkozatot tett közzé Instagram-sztorijában, bevallva, hogy a visszavonulás valóban nehezebb volt számára, mint amire számított, és hogy az alkohol komoly problémává vált.

„Eljutottam arra a pontra, ahol segítségre van szükségem, nem volt könnyű felhagynom a verekedéssel, és az alkohol nem a megoldás” – írta Dustin Poirier. „Tönkretette apám életét, és nem fogom hagyni, hogy az enyémet is tönkre tegye. A családom 100%-ban megérdemel engem. Mindent megteszek, hogy helyre tegyem a gondolataimat, és megtegyem a helyes következő lépéseket.” Ez az első alkalom, hogy Poirier beszélt apja alkoholizmussal való küzdelméről, mivel gyermekkoráról csak annyit tudtunk, hogy miután nehéz éveket töltött a louisianai Lafayette-ben, a gyakori fegyelmi problémák végül oda vezettek, hogy kilencedik osztályban otthagyta a középiskolát.

A vegyes harcművészetek felfedezése azonban céltudatosságot és fegyelmet adott neki, de most a sporttól való távollét biztosan ismét hatással van rá. És a rajongók, akik a tavaly júliusi UFC 318-on Max Holloway elleni utolsó küzdelme óta követték a korábbi ideiglenes bajnokot, nem lepődnek meg a legutóbbi beismerésén. Tavaly novemberben, egy rajongóval folytatott online beszélgetés során Poirier bevallotta, hogy visszavonulása után nehezen boldogul a „józansággal”. Majd januárban Dustin Poirier az Ariel Helwani műsorban bevallotta, hogy ami a visszavonulása alatt alkalmankénti vakációs ivászatként kezdődött, fokozatosan napi szokássá vált. „Őszintén szólva, tesó, veszélyes vagyok magamra, amikor nincsenek céljaim a naptáramban” – jelentette ki Poirier. „Otthon vagyok. Iszom. Ez egyszerűen nem jó. Valamilyen harcot kell vívnom.”