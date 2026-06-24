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Dustin Poirier már a nyugdíjas napjait tölti, de sajnos nem úgy, ahogy azt kellene. Az UFC egykori bajnoka legutóbb éppen az alkohol miatt került bajba egy repülőtéren.

Ezen a ponton a visszavonulásba való átmenet Dustin Poirier életének legnehezebb küzdelmének bizonyul. Míg az MMA-világ többi része az Apák napját ünnepelte, a dolgok sötét fordulatot vettek „A Gyémánt” számára. A korábbi UFC ideiglenes könnyűsúlyú világbajnokot vasárnap este tartóztatták le a Hartsfield-Jackson Atlanta Nemzetközi Repülőtéren, nyilvános helyen ittas állapotban tartózkodás és vétség vádjával, miután kaotikus jelenet történt egy repülőtéri bárban.

Dustin Poirier, az UFC korábbi bajnoka
Dustin Poirier, az UFC korábbi bajnoka
Fotó: ISHIKA SAMANT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az UFC korábbi bajnokával mi lesz?

Az UFC legendát a Clayton megyei börtönbe zárták, de még aznap este szabadon engedték. Miután a rajongók komoly aggodalmukat fejezték ki, a louisianai születésű sportoló egy egyszerű üzenettel törte meg a csendet Instagram-sztorijában. „Szeretlek mindannyiótokat. Dolgozom magamon” – írta. Ahogy az incidensről készült videó elkezdett terjedni, „A Gyémánt” egy érzelmesebb nyilatkozatot tett közzé Instagram-sztorijában, bevallva, hogy a visszavonulás valóban nehezebb volt számára, mint amire számított, és hogy az alkohol komoly problémává vált.

„Eljutottam arra a pontra, ahol segítségre van szükségem, nem volt könnyű felhagynom a verekedéssel, és az alkohol nem a megoldás” – írta Dustin Poirier. „Tönkretette apám életét, és nem fogom hagyni, hogy az enyémet is tönkre tegye. A családom 100%-ban megérdemel engem. Mindent megteszek, hogy helyre tegyem a gondolataimat, és megtegyem a helyes következő lépéseket.” Ez az első alkalom, hogy Poirier beszélt apja alkoholizmussal való küzdelméről, mivel gyermekkoráról csak annyit tudtunk, hogy miután nehéz éveket töltött a louisianai Lafayette-ben, a gyakori fegyelmi problémák végül oda vezettek, hogy kilencedik osztályban otthagyta a középiskolát.

A vegyes harcművészetek felfedezése azonban céltudatosságot és fegyelmet adott neki, de most a sporttól való távollét biztosan ismét hatással van rá. És a rajongók, akik a tavaly júliusi UFC 318-on Max Holloway elleni utolsó küzdelme óta követték a korábbi ideiglenes bajnokot, nem lepődnek meg a legutóbbi beismerésén. Tavaly novemberben, egy rajongóval folytatott online beszélgetés során Poirier bevallotta, hogy visszavonulása után nehezen boldogul a „józansággal”. Majd januárban Dustin Poirier az Ariel Helwani műsorban bevallotta, hogy ami a visszavonulása alatt alkalmankénti vakációs ivászatként kezdődött, fokozatosan napi szokássá vált. „Őszintén szólva, tesó, veszélyes vagyok magamra, amikor nincsenek céljaim a naptáramban” – jelentette ki Poirier. „Otthon vagyok. Iszom. Ez egyszerűen nem jó. Valamilyen harcot kell vívnom.”

A frissen nyilvánosságra hozott testkamerás felvételek azt mutatják, hogy „A Gyémánt” vitatkozik a légitársaság alkalmazottaival. Amikor egy tiszt megkérdezte, hogy ő-e az UFC-harcos, Poirier azt válaszolta: „B-b-meg.” Ráadásul a dolgok ezután eszkalálódtak. „Most azonnal megküzdök veled” – mondta Dustin Poirier, miközben a rendőrhöz fordult. A tiszt azonban nyugodt maradt, és azt mondta: „Nem akarok verekedni”, mielőtt erősítést hívott. „Ha le akarsz tartóztatni, akkor rajta… Tartóztass le. Ez a legjobb módja, haver” – hallani lehetett Poirier hangját.

Úgy tűnik, a rehabilitáció elkerülhetetlennek tűnik ezen a ponton. Most, miután a közösségi médiában megtette a szívszorító vallomást, remélhetőleg az MMA egyik legelismertebb harcosa megtalálja azt a támogatást és struktúrát, amelyre szüksége van ahhoz, hogy megnyerje ezt a küzdelmet a ketrecen kívül.

 

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