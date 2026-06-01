Joe Rogan saját műsorágan, a The Joe Rogan Experience podcastben aggodalmát fejezte ki a június 14-i gálával kapcsolatban. Az UFC ugyanis hatalmas dobásra készül, már javában zajlanak az előkészületek, és minden jel arra mutat, hogy tető alá hozzák az eseményt a Fehér Házban, az Egyesült Államokban. Vagy mégsem? Az UFC Freedom 250 gálát ugyanis szabadtéren rendezik meg - Rogan hatalmas biztonsági kockázatról beszélt.

Jól átgondolta ezt az UFC? Joe Rogan nem biztos benne

Ha valaki, akkor Joe Rogan nagyon ért a küzdősport-gálákhoz. Látott már belőlük néhányat. Az amerikai humorista, színész leginkább podcastje miatt vált ismertté, de már hosszú ideje, 1997 óta dolgozik az UFC kötelékében. Kezdetben interjúkat készített a harcosokkal riporterként, manapság pedig állandó szakkommentátorként tevékenykedik. Szókimondó stílusa miatt a mainstream médiában kevéssé ismert, sokszor vitatott vagy alternatív véleményt fogalmaz meg, ami miatt már többször keveredett nyílt társadalmi vagy politikai vitákba.

„A gála a Fehér Ház kertjében lesz. Jó és biztonságos helynek tűnik, nem? Mindenki tudni fogja, hol lesznek a világ vezetői” — fejezte ki aggodalmát burkolt arroganciával fűszerezve Rogan.

Ott fognak üli hat órán keresztül, mi pedig a meccseket fogjuk igazgatni. Szuper biztonságos, mondhatom! Teljesen biztonságban is érzem magam.”

A rendezvény egy történelmi gálának ígérkezik: két címmeccset is rendeznek és számos ikonikus harcost láthatunk majd az oktagonban. Rogan azonban jobban aggódik a biztonsági kockázat és a harcosok komfortérzete miatt. Már a harmadik alkalommal fejezte ki aggodalmát.

„Nem tetszik, mert szabadtéren van. Egy világbajnoki küzdelemnek ellenőrzött körülmények közt kellene zajlania. Ezzel is mutatva a tiszteletet a sportolók és a vb-címért folytatott profi versenyzés nehézségei iránt” — vélekedett Joe Rogan.

— Championship Rounds (@ChampRDS) May 30, 2026

Az UFC kommentátora tulajdonképpen jogos aggályt fogalmazott meg. Az eseményen az Egyesült Államok elnöke, Donald Trump is jelen lesz, valamint szenátusi tagok és katonai elöljárók is részt vesznek. A rajongók egy másik, elkerített részen élvezhetik majd a gálát, azonban a biztonsági kockázat így is magas lehet. A magas rangú személyek biztonságának garantálása egy hagyományos arénában is nagy feladat - a Fehér Ház kertjében ez minden bizonnyal a legnagyobb kihívás lesz a szervezők számára.