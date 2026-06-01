A Várnában rendezett ritmikus gimnasztika Európa-bajnokság legnagyobb visszhangot kiváltó jelenete az egyik junior eredményhirdetésen történt. Miután az orosz és a fehérorosz versenyzők aranyérmet szereztek, és felcsendültek a nemzeti himnuszok, az ukrán tornászok demonstratív tiltakozásba kezdtek. Egyesek befogták a fülüket, mások eltakarták a szemüket a dobogón, így fejezve ki elégedetlenségüket azzal kapcsolatban, hogy az orosz és fehérorosz sportolók ismét saját zászlójuk és himnuszuk alatt indulhatnak nemzetközi versenyeken.

Az ukrán sportoló tiltakozott az orosz himnusz alatt

Az oroszok tornásza, Jana Zaikina nyert a szalagdöntőben, az ukrán Sofia Krainska pedig a második helyen végzett – az ezüstérmes tiltakozásul befogta a szemét és a fülét az orosz himnusz lejátszása közben.

A jelenet pillanatok alatt bejárta a közösségi médiát, és sokak szerint ez lett az egész Európa-bajnokság legemlékezetesebb momentuma.

A háttérben az áll, hogy a Nemzetközi Torna Szövetség néhány héttel a verseny előtt feloldotta azokat a korlátozásokat, amelyek 2022 óta megakadályozták az orosz és fehérorosz sportolókat abban, hogy nemzeti színekben szerepeljenek. Korábban csak semleges státuszban versenyezhettek, most azonban újra saját zászlójuk alatt indulhattak, és győzelmük esetén a nemzeti himnuszuk is felcsendülhetett.

🇷🇺🇪🇺 | El himno de Rusia vuelve a sonar en competiciones deportivas por primera vez desde el inicio de la guerra.



Ocurrió en el Campeonato Europeo Junior de Gimnasia Rítmica de Varna, Bulgaria, donde la atleta rusa Yana Zaikina ganó la medalla de oro derrotando a la ucraniana… pic.twitter.com/OxxJMxcFYK — ʜᴇʀQʟᴇs (@herqles_es) May 31, 2026

A döntés már a torna előtt heves vitákat váltott ki. Több sportoló és sportszervezet bírálta a korlátozások feloldását, míg a sportág vezetői az egyenlő bánásmód és a sport politikától való függetlensége mellett érveltek.

Bár az Európa-bajnokságon számos kiemelkedő teljesítmény született, a közvélemény figyelme végül nem az érmekre, hanem az ukrán sportolók tiltakozására irányult. A várnai esemény ismét megmutatta, hogy az orosz–ukrán háború árnyéka továbbra is rávetül a nemzetközi sportéletre, és egyetlen eredményhirdetés is elegendő ahhoz, hogy újabb politikai vihart kavarjon Európában.