A 23 éves Arthur Fery úgy jutott el a wimbledoni elődöntőig, hogy korábban mindössze két Grand Slam-főtáblás mérkőzést nyert pályafutása során. A világranglista 114. helyéről érkezett a tornára, így csak szabadkártyával kerülhetett a mezőnybe, néhány nappal később viszont már az egész teniszvilág róla beszélt.

Arthur Fery menetelése igazi tündérmese Wimbledonban

Fotó: Dinendra Haria/AFP

Pedig Fery számára Wimbledon mindig is többet jelentett egy egyszerű versenynél. A Párizs melletti Sevres-ben született, de családja még kisgyermekkorában Angliába költözött, ő pedig gyakorlatilag a világ legismertebb tenisztornájának szomszédságában nőtt fel. Az All England Club mindössze néhány percnyire volt az otthonától, a King's College School tanulójaként pedig szinte minden nyáron ott volt a tornán. Gyerekként a lelátóról figyelte Roger Federert, Rafael Nadalt, Novak Djokovicot és Andy Murrayt, hétévesen pedig szintén onnan nézte végig John Isner és Nicolas Mahut legendás, három napon át tartó, minden idők leghosszabb teniszmérkőzését. Akkor még aligha gondolta, hogy egyszer ő lesz az, akinek a nevét ugyanazon a helyszínen skandálja több mint tizenötezer ember.

Francia gyökerek, brit szív

Bár ma már mindenki brit teniszezőként emlegeti, Fery sokáig Franciaországot képviselte korosztályos szinten. Később azonban Nagy-Britannia mellett döntött, és ma már saját bevallása szerint is teljesen britnek érzi magát. Ebben szerepe volt annak is, hogy a brit szövetség végig támogatta fejlődését.

A hagyományos profi út helyett azonban egy meglepő kitérőt választott. Miközben kortársai az ATP Touron próbáltak pontokat gyűjteni, ő Kaliforniába költözött, és a Stanford Egyetem hallgatója lett. Tudomány, technológia és társadalom szakon szerzett diplomát, miközben ösztöndíjasként az NCAA egyik legerősebb csapatában játszott. Olyan legendák nyomdokain haladt, mint John McEnroe vagy a Bryan ikrek, és később többször is elmondta: fontos volt számára, hogy legyen egy biztos háttere arra az esetre is, ha a profi tenisz nem úgy alakul, ahogyan remélte.

A Stanfordon azonban nemcsak diplomát szerzett, játékstílusa is sokat fejlődött. A mindössze 175 centiméter magas teniszezőnek alkalmazkodnia kellett ahhoz, hogy ellenfelei többsége jóval magasabb nála. Rengeteget dolgozott a röptéin, a hálójátékán és a változatos ütéseken, amelyek mára a játékának egyik legnagyobb fegyverévé váltak.