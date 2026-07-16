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Nem rendezik meg a hétvégére tervezett nagyszabású eseményt. A Balaton-átúszás elmarad, a szervezők az időjárási előrejelzések alapján a halasztás mellett döntöttek. A HungaroMet előrejelzése szerint a térségben kedvezőtlen időjárási körülmények várhatók, amelyek nem garantálják a résztvevők biztonságát.

A Balaton-átúszás megrendezéséről minden évben közvetlenül az esemény előtt születik végleges döntés, hiszen a szélviszonyok, a hullámzás és az esetleges zivatarok jelentősen befolyásolják a biztonságos lebonyolítást. A HungaroMet a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitánysággal egyeztetve nem adott zöld utat az esemény lebonyolításának. Amennyiben az időjárás lehetővé teszi, a szervezők a kijelölt tartaléknapok valamelyikén pótolják a rendezvényt: az esemény Facebook-oldalának tájékoztatása szerint a tervezett új időpont július 25. 

Elmarad a hétvégére tervezett Balaton-átúszás
Elmarad a Balaton-átúszás
Fotó: Balaton-átúszás Facebook-oldala

A 2026-os Balaton-átúszást elhalasztották

A több ezer nevezőt megmozgató Balaton-átúszás Magyarország egyik legnépszerűbb szabadidős sporteseménye, amelyen a résztvevők Révfülöp és Balatonboglár között teljesítik az 5,2 kilométeres távot. 

Azoknak az indulóknak, akiknek az új időpont is megfelelő, nincsen teendőjük, a nevezésük az összes pótidőpontra érvényes. Akinek azonban nem felel meg a változás, visszaléphetnek az eseménytől. Visszalépés esetén a befizetett nevezési díjak és az esetlegesen megvásárolt, még nem átvett termékek (törölköző, úszósapka, hátizsák, érembetét) és jótékonysági termékek összege teljes egészében visszafizetésre kerül a nevezés fizetésekor használt kártyára.

 

 

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